iOS 26.3 : amélioration majeure des messages entre iPhone et Android à venir

Avec la bêta d’iOS 26.3, Apple semble préparer le terrain pour permettre aux opérateurs de prendre en charge le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS. Une évolution qui pourrait avoir un impact bien plus large sur l’app Messages de l’iPhone que ce que l’on pourrait penser au premier abord.

Pour proposer le chiffrement de bout en bout avec le RCS, iOS 26.3 (ou une version ultérieure) devra prendre en charge le profil universel RCS 3.0, qui apporte au RCS de nombreuses fonctionnalités déjà familières aux utilisateurs d’iMessage.

Vers un RCS beaucoup plus proche d’iMessage

Le passage au RCS Universal Profile 3.0 permettrait d’introduire plusieurs améliorations majeures dans les échanges entre iPhone et smartphones Android.

On retrouverait notamment le chiffrement de bout en bout, empêchant Apple et tout tiers de lire les messages et pièces jointes pendant leur transmission, comme c’est déjà le cas avec iMessage.

D’autres fonctions attendues seraient également de la partie, comme les réponses en ligne, la modification des messages envoyés, la possibilité d’annuler un envoi, ou encore une prise en charge complète des Tapback, sans contournements spécifiques pour les messages RCS.

Le support du RCS est arrivé sur l’iPhone avec iOS 18, via le profil universel RCS 2.4. Cette technologie représente une version modernisée du SMS, qui reste disponible comme solution de secours sur les réseaux cellulaires.

Il est intéressant de noter que plusieurs de ces améliorations existaient déjà avec le profil RCS 2.7, mais qu’iOS pourrait enfin les intégrer pleinement en passant directement à la version 3.0.

De son côté, iMessage bénéficie du chiffrement de bout en bout par défaut depuis iOS 5. Les réponses en ligne sont disponibles depuis iOS 14, tandis que la modification et l’annulation de messages ont été introduites avec iOS 16.

Calendrier et déploiement progressif

L’an dernier, Apple avait indiqué vouloir ajouter la prise en charge du RCS chiffré de bout en bout dans de futures mises à jour d’iOS, d’iPadOS, de macOS et de watchOS, sans toutefois préciser de calendrier.

La bêta d’iOS 26.3 montre qu’Apple commence enfin à poser les bases techniques de cette évolution. La mise en œuvre finale dépendra néanmoins des opérateurs, et Apple pourrait également collaborer avec Google afin de garantir une expérience cohérente entre iOS et Android.

Si tout se déroule comme prévu, le déploiement pourrait intervenir entre iOS 26.3 et iOS 27. Dans un premier temps, le chiffrement de bout en bout pour le RCS pourrait toutefois être limité à certains pays, le temps que les opérateurs déploient progressivement cette prise en charge.