HP Eliteboard G1a : un PC Windows complet dissimulé dans un clavier

HP innove avec l’Eliteboard G1a, un ordinateur intégré directement dans un clavier, une approche audacieuse pensée pour les environnements professionnels. À première vue, l’appareil ressemble à un clavier QWERTY standard avec pavé numérique, mais il embarque un processeur AMD Ryzen, de la mémoire vive, du stockage interne ainsi que des haut-parleurs et microphones, le tout fonctionnant sous Windows.

Il suffit de le connecter à un écran compatible via USB-C pour disposer d’un PC de bureau complet, avec la possibilité de brancher des accessoires ou de s’alimenter grâce aux deux ports USB-C. Certaines configurations offriront même une batterie intégrée, renforçant la portabilité de l’ensemble.

Pour les entreprises

Ce concept cible principalement les entreprises, en particulier les bureaux partagés et les postes de travail flexibles. Plutôt que de transporter un ordinateur portable complet, l’utilisateur n’a besoin que de son clavier-PC pour se connecter à n’importe quel écran, simplifiant la gestion et la mobilité au sein des organisations. HP met ainsi l’accent sur la modularité et la compacité, répondant aux besoins croissants de flexibilité dans les environnements professionnels modernes.

L’Eliteboard G1a sera disponible dès mars 2026, le prix restant pour l’instant inconnu. Cette approche originale pourrait séduire les entreprises cherchant à rationaliser leurs infrastructures informatiques tout en offrant aux employés un outil performant et facilement transportable. Avec ce concept, HP repense l’ordinateur de bureau traditionnel en proposant une solution qui combine portabilité, puissance et innovation dans un format inédit.