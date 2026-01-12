GTA 6 : le développement n’est pas terminé, la sortie en novembre reste incertaine

Les dernières informations sur Grand Theft Auto VI (GTA 6) entretiennent le doute sur sa date de sortie. Selon Jason Schreier, journaliste réputé pour ses sources fiables, la date du 19 novembre 2026 semble la plus probable après plusieurs reports, mais Rockstar Games n’a encore rien confirmé officiellement.

Le développement est toujours en cours et n’a pas atteint la phase finale : les équipes finalisent encore des missions, ajoutent des éléments et sélectionnent ce qui sera intégré dans la version définitive. La période de correction des bugs n’a donc pas encore véritablement commencé, et aucun membre du studio ne peut garantir que la date de novembre sera respectée.

Enjeu financier majeur

Le lancement de GTA 6 représente un enjeu financier majeur pour Take-Two Interactive, la maison mère, dont la santé boursière dépend largement du succès du jeu. Rockstar privilégiera un report plutôt que de livrer un produit incomplet, et dispose d’une marge de manœuvre puisque l’année fiscale de Take-Two se clôture fin mars 2027, permettant de décaler la sortie tout en restant dans le même exercice comptable.

PlayStation est la plateforme principale du jeu, et Sony aurait organisé son calendrier de sorties autour de GTA 6, prévoyant même des packs combinant la PS5 ou PS5 Pro avec le titre. Le jeu sera également disponible sur Xbox Series X/S, tandis qu’une version PC devrait suivre ultérieurement. Les joueurs sur consoles seront donc les premiers à pouvoir découvrir le nouvel opus, tandis que la précision des dates définitives reste encore à confirmer. Le studio mise sur la qualité et la finition pour éviter tout défaut technique, soulignant l’importance stratégique de ce lancement pour l’ensemble de l’industrie vidéoludique.