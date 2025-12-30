Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

À quelques mois de la présentation officielle prévue en février 2026, Samsung n’a toujours pas tranché la question sensible des prix de sa future gamme Galaxy S26. D’après les informations de The Bell, le constructeur sud-coréen se retrouve dans une situation délicate, pris entre la flambée des coûts de production et une concurrence qui laisse peu de place à une hausse tarifaire assumée.

Le principal point de tension concerne la mémoire vive. Les prix de la RAM ont fortement augmenté ces derniers mois, une évolution largement attribuée à l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle. Les fabricants de mémoire privilégient désormais les solutions à haute bande passante, plus rentables, au détriment de la RAM classique utilisée dans les smartphones. Cette réorientation industrielle pèse directement sur les coûts de Samsung.

Intégration des processeurs

À cela s’ajoute un autre choix stratégique coûteux : l’intégration généralisée de processeurs Snapdragon sur l’ensemble de la gamme Galaxy S26. Ces puces, performantes mais onéreuses, viennent encore compliquer l’équation économique, réduisant la flexibilité du constructeur sur le terrain des prix.

Samsung avait initialement envisagé une refonte ambitieuse de sa gamme, avec la transformation du modèle standard en version Pro et le remplacement du modèle Plus par un Galaxy S26 Edge ultra-fin. Mais les ventes décevantes du Galaxy S25 Edge ont refroidi ces ambitions, poussant la marque à revenir à une structure plus classique, sans évolution majeure, notamment sur la partie photo.

Dans ce contexte, augmenter les prix devient un exercice risqué. La gamme S26 devrait ressembler fortement à ses prédécesseurs, ce qui complique la justification d’un surcoût pour les consommateurs. D’autant plus qu’Apple, principal rival de Samsung, aurait choisi de maintenir les tarifs de ses iPhone 17. Entre maîtrise des marges et pression concurrentielle, Samsung avance donc sur une ligne de crête à l’approche de 2026.