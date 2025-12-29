WhatsApp : l’Italie contraint Meta de suspendre le blocage des IA tierces

L’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a contraint Meta à suspendre temporairement une mesure controversée visant à restreindre l’accès des entreprises aux outils Business de WhatsApp pour y déployer leurs propres chatbots d’intelligence artificielle. En ligne de mire : le risque d’un abus de position dominante destiné à favoriser Meta AI au détriment des solutions concurrentes.

Cette intervention, décidée en cours d’enquête, repose sur le constat de « motifs suffisants » justifiant une action immédiate. Selon le régulateur italien, la politique de Meta pourrait limiter l’accès au marché, freiner l’innovation et restreindre les développements techniques dans un secteur en pleine expansion, celui des chatbots IA. L’AGCM estime surtout que le maintien de ces restrictions pendant toute la durée de l’instruction ferait peser un risque de dommages « graves et irréparables » sur la concurrence.

Mesure contestée

La mesure contestée découle d’une modification de la politique d’API de Meta intervenue en octobre, et qui devait entrer en vigueur en janvier. Elle vise principalement les chatbots d’IA généralistes, comme ChatGPT d’OpenAI ou Perplexity, en leur interdisant l’accès à WhatsApp en tant que canal de diffusion. Meta se défend en affirmant que son API n’a jamais été conçue pour distribuer des bots tiers et que les utilisateurs peuvent accéder aux IA concurrentes par d’autres moyens.

Une nuance subsiste toutefois : les chatbots spécialisés, utilisés par exemple pour le service client ou la gestion de commandes, ne sont pas concernés et conservent l’accès aux outils Business de WhatsApp.

L’Italie n’est pas isolée dans ce dossier. La Commission européenne a également ouvert une enquête, craignant que ces règles ne verrouillent l’accès au marché de l’IA dans l’ensemble de l’Espace économique européen. Cette pression réglementaire croissante pourrait contraindre Meta à revoir en profondeur sa stratégie autour de WhatsApp et de Meta AI.