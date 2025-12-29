Spotify a désactivé les comptes qui ont téléchargé illégalement toutes ses musiques

Spotify a confirmé avoir détecté et désactivé les comptes utilisés par le groupe Anna’s Archive pour télécharger illégalement 86 millions de fichiers musicaux. Cette action fait suite à la publication par le collectif d’une base de données massive de 300 To, justifiant sa démarche par la préservation culturelle malgré les violations de droits d’auteur. La plateforme précise qu’il ne s’agit pas d’un piratage de ses systèmes internes, mais d’une exploitation abusive des comptes existants sur plusieurs mois, sans contact préalable avec Spotify.

Pour contrer cette activité, le service de streaming a renforcé ses protections et surveille tout comportement suspect, réaffirmant son engagement envers la défense des droits des créateurs et sa collaboration avec l’industrie musicale.

86 millions de fichiers

La fuite comprend 86 millions de fichiers audio, couvrant environ 99,6 % des écoutes sur Spotify, ainsi que 256 millions de métadonnées de pistes, englobant l’ensemble de la musique publiée sur la plateforme entre 2007 et juillet 2025. Anna’s Archive se décrit comme la « plus grande bibliothèque véritablement ouverte de l’histoire humaine » et considère cette extraction massive comme une opportunité de constituer une archive de préservation musicale.

Le groupe n’en est pas à son coup d’essai : né après la fermeture de Z-Library en 2022, Anna’s Archive est interdit dans plusieurs pays pour violations répétées du droit d’auteur. Il agrège également des contenus provenant de Library Genesis, Sci-Hub et Internet Archive, hébergeant plus de 61 millions de livres et 95 millions d’articles. Malgré les tentatives de suppression en ligne, comme les 800 millions de liens retirés par Google, l’organisation revendique une mission de sauvegarde de l’héritage humain sans distinction de média.