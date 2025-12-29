IA : Nvidia s’associe à Groq pour ses technologies et son équipe dirigeante

Nvidia a récemment recruté plusieurs dirigeants de Groq et conclu un accord de licence technologique avec cette start-up spécialisée dans les puces pour l’intelligence artificielle.

L’opération, qui n’implique pas de rachat complet, permet à Nvidia de s’approprier l’expertise de Groq en inférence tout en évitant un achat formel de la société et les complications réglementaires associées. Avant l’annonce officielle, des rumeurs circulaient sur une acquisition de 20 milliards de dollars, que Nvidia a rapidement démenties.

Le dispositif retenu correspond à un « acqui-hire », combinant embauche et accès à la technologie. Jonathan Ross, cofondateur de Groq, le président Sunny Madra et d’autres cadres clés rejoignent Nvidia, apportant leur savoir-faire et leur expérience en conception de puces spécialisées. Cette stratégie permet à Nvidia de renforcer ses capacités dans un domaine crucial : l’efficacité énergétique des processeurs dédiés à l’IA.

Valorisation de 6,9 milliards de dollars

Groq, fondée en 2016, s’est fait connaître avec ses LPU (Language Processing Unit), conçues pour exécuter des modèles d’IA générative de manière optimisée. Ces puces permettent, selon la société, d’augmenter jusqu’à dix fois la vitesse de traitement tout en réduisant d’autant la consommation énergétique par rapport à des solutions polyvalentes. Jonathan Ross, qui avait contribué au développement des TPU chez Google, a joué un rôle central dans cette performance.

En septembre, Groq a levé 750 millions de dollars pour une valorisation de 6,9 milliards, et ses puces supportent aujourd’hui les applications IA de plus de deux millions de développeurs, contre 356 000 l’année précédente. Avec ce mouvement, Nvidia consolide sa position sur le marché de l’IA en combinant expertise humaine et technologie avancée, sans avoir à acquérir directement la start-up.