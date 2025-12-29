ChatGPT prépare l’arrivée de publicités sans frustrer ses utilisateurs

OpenAI relance activement l’intégration de publicités dans ChatGPT afin de monétiser sa vaste base d’utilisateurs non payants. Après une pause liée au lancement de GPT-5.2, l’entreprise teste plusieurs approches pour proposer des contenus sponsorisés de manière discrète, sans compromettre la confiance des utilisateurs.

Les ingénieurs expérimentent des modèles capables de suggérer des produits ou services pertinents selon le contexte, par exemple une marque de smartphone lorsqu’un utilisateur demande des conseils pour un achat.

L’affichage des publicités pourrait se faire dans la colonne latérale ou apparaître tardivement dans une conversation, uniquement lorsqu’un intérêt commercial est identifié.

Transparence garantie

Chaque publicité serait signalée pour garantir la transparence. OpenAI dispose déjà de fonctionnalités commerciales, comme un assistant pour le shopping, un système de paiement via Stripe, ainsi que des partenariats avec Shopify, Zillow ou DoorDash.

L’objectif économique est clair : seuls 5 % des utilisateurs sont abonnés à une offre payante. La publicité permettrait de générer des revenus massifs, nécessaires pour financer les coûts considérables des modèles d’IA. Avec près de 900 millions d’utilisateurs et une cible de 2,6 milliards à cinq ans, ChatGPT pourrait devenir un acteur majeur de la publicité numérique, un marché de plus de 1 000 milliards de dollars dominé par Google, Meta et Amazon.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, avait temporairement suspendu le projet pour prioriser GPT-5.2. Désormais relancé, le chantier vise à créer un format inédit, adapté aux conversations, et à éviter les publicités intrusives traditionnelles. La marge de manœuvre est limitée : une saturation publicitaire ou un doute sur la neutralité des réponses risquerait de compromettre la relation de confiance, l’atout le plus précieux de ChatGPT.