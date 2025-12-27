Le retour d’Apple chez Intel pourrait aussi concerner l’iPhone

Intel devrait commencer à fournir certaines puces pour Mac et iPad dans les prochaines années, et une nouvelle rumeur indique que ce partenariat pourrait s’étendre à l’iPhone.

Dans une note de recherche publiée par la société d’investissement GF Securities et relayée par MacRumors, l’analyste Jeff Pu explique que lui et ses collègues s’attendent désormais à ce qu’Intel conclue un accord avec Apple pour fournir une partie des puces destinées aux iPhone non-Pro à partir de 2028.

Selon cette note, ces puces pour iPhone non-Pro seraient fabriquées à l’aide du futur procédé 14A d’Intel.

Des puces iPhone fabriquées par Intel dès 2028 ?

Le document ne donne pas davantage de détails sur ces plans potentiels, mais au vu du calendrier évoqué, Intel pourrait commencer à produire pour Apple la puce A22, destinée à des modèles comme l’« iPhone 20 » et l’« iPhone 20e », d’ici environ trois ans.

Point important, rien n’indique qu’Intel interviendrait dans la conception des puces iPhone. Son rôle serait strictement limité à la fabrication, Apple continuant à concevoir ses propres processeurs. Intel prendrait ainsi en charge une part minoritaire de la production, aux côtés du fondeur principal d’Apple, TSMC.

Une stratégie déjà évoquée pour les Mac et iPad

Le mois dernier, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo indiquait déjà qu’Intel pourrait commencer à livrer la puce M d’entrée de gamme d’Apple pour certains Mac et iPad dès mi-2027. Pour ces composants, Apple prévoirait d’utiliser le procédé 18A d’Intel, présenté comme « le premier nœud avancé sous les 2 nm disponible en Amérique du Nord ».

Cette collaboration serait très différente de l’ancienne ère des Mac à processeurs Intel, qui utilisaient des puces conçues par Intel en architecture x86. Ici, Intel se contenterait de fabriquer des puces Arm conçues par Apple.

Diversification de la chaîne d’approvisionnement

Un accord de fourniture de puces avec Intel permettrait à Apple de renforcer sa dépendance à un acteur industriel américain et de diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement, un enjeu stratégique de plus en plus important pour le groupe.

À noter qu’Intel a déjà été fournisseur d’Apple par le passé, ayant notamment livré des modems cellulaires pour certains modèles d’iPhone allant de l’iPhone 7 à l’iPhone 11.