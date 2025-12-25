Samsung lance le Galaxy Z TriFold, un smartphone pliant de 10 pouces

Samsung a récemment présenté le Galaxy Z TriFold, son tout premier smartphone doté de trois écrans et de deux pliures, au lieu d’une seule. Une fois entièrement déployé, l’appareil propose un écran de 10 pouces, tandis qu’il affiche un écran externe de 6,5 pouces une fois replié, avec une pliure annoncée comme fortement réduite.

Un nouveau mécanisme de pliage à deux charnières

Le Galaxy Z TriFold adopte un design à pliage vers l’intérieur, pensé pour protéger l’écran principal. Samsung explique que le mécanisme d’ouverture et de fermeture a été conçu pour être simple et sécurisé, avec un système d’alerte qui avertit l’utilisateur en cas de pliage incorrect.

Le constructeur utilise une charnière Armor FlexHinge en titane, composée de deux charnières de tailles différentes fonctionnant avec une structure à double rail. Selon Samsung, cette architecture permet un pliage plus fluide et plus stable, malgré la répartition inégale du poids entre les écrans, tout en offrant une durabilité accrue grâce à l’ajout d’une fine plaque métallique de protection au niveau du mécanisme.

Épaisseur maîtrisée et structure renforcée

Lorsque le smartphone est entièrement déplié, chaque tiers de l’écran affiche une épaisseur de 3,9 mm, à l’exception de la zone intégrant le module photo triple, plus épaisse. L’écran central atteint 4,2 mm, tandis que la partie intégrant le bouton latéral mesure 4 mm.

Samsung a ajouté un revêtement renforcé au-dessus d’une couche d’absorption des chocs afin d’améliorer la résistance globale. Le châssis en aluminium empêche également les écrans d’entrer en contact lorsqu’ils sont repliés.

Batterie et photo haut de gamme

Le Galaxy Z TriFold embarque une batterie triple cellule de 5 600 mAh, avec une batterie positionnée derrière chaque écran. Samsung affirme qu’il s’agit de la plus grande capacité jamais intégrée dans un smartphone de la marque.

Côté photo, l’appareil dispose d’un module arrière à trois capteurs comprenant un capteur grand-angle de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Deux caméras frontales de 10 mégapixels sont également présentes, l’une sur l’écran externe et l’autre sur l’écran principal.

Multitâche avancé et intégration logicielle

Grâce à son grand écran, le Galaxy Z TriFold permet d’utiliser jusqu’à trois applications au format portrait côte à côte, de redimensionner les fenêtres en multitâche, de regarder des contenus en plein écran, ou encore de tenir l’appareil à la verticale pour la lecture.

Samsung a également intégré une version autonome de Samsung DeX, permettant de gérer jusqu’à quatre espaces de travail avec cinq applications actives simultanément. Les applications Samsung ont été optimisées pour ce grand format, tout comme Gemini Live de Google.

Disponibilité internationale

Le Galaxy Z TriFold a été lancé en Corée du Sud le 12 décembre, avant d’arriver dans d’autres marchés comme la Chine, Taïwan, Singapour et les Émirats arabes unis. Le lancement aux États-Unis est prévu pour le premier trimestre 2026. Le prix n’a pas encore été communiqué.