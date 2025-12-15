Console par

Clair Obscur : Expedition 33 élu jeu de l’année, la France au firmament

La cérémonie des Game Awards 2025 restera comme un moment historique pour le jeu vidéo français. Clair Obscur : Expedition 33, premier projet du studio montpelliérain Sandfall Interactive, a réalisé un véritable raz-de-marée en décrochant le prestigieux titre de jeu de l’année (GOTY).

Une consécration inattendue face à des productions très attendues comme Death Stranding 2, Hades 2 ou Kingdom Come: Deliverance 2, qui confirmaient pourtant la domination habituelle des grands studios internationaux.

Mais le succès du RPG ne s’est pas limité à cette récompense phare. Sur l’ensemble des catégories où il était nommé, Clair Obscur : Expedition 33 a raflé presque tous les trophées, ne laissant échapper que le prix du meilleur design audio, attribué à Battlefield 6, et le vote du public, remporté par Wuthering Waves. Une performance exceptionnelle qui illustre la maîtrise du jeu aussi bien sur le plan artistique que technique.

Grand palmarès

Le palmarès est éloquent : meilleure réalisation, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleure musique, meilleur RPG, meilleur jeu indépendant et meilleur premier jeu indépendant. À cela s’ajoute le prix de la meilleure performance décerné à Jennifer English pour son interprétation de Maëlle. Un exploit remarquable pour une équipe de taille modeste, dont il s’agissait du tout premier projet commercial.

Sur le plan commercial, le titre a également défié les pronostics. Lancé en avril et disponible dès le premier jour sur le Game Pass, il devait faire face à la sortie très médiatisée du remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Loin d’être éclipsé, Clair Obscur : Expedition 33 a rapidement trouvé son public, dépassant les cinq millions d’exemplaires vendus dès le mois d’octobre.

Lors de son discours, le réalisateur et scénariste Guillaume Broche a salué le travail de son équipe, reconnaissable à une mise en scène volontairement française, et rendu hommage à Hironobu Sakaguchi, figure fondatrice de Final Fantasy. Avec une sincérité désarmante, il a également remercié les créateurs de tutoriels en ligne, confessant que le studio avait tout appris en chemin. La soirée s’est conclue par une dernière surprise : l’annonce et la sortie immédiate d’un DLC, prolongeant l’aventure de ce jeu déjà entré dans l’histoire.

