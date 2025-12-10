Microsoft injecte 17,5 milliards de dollars en Inde pour l’IA et le cloud

Microsoft renforce considérablement sa présence en Inde avec un plan d’investissement de 17,5 milliards de dollars d’ici 2029, le plus vaste jamais engagé par l’entreprise en Asie. Cette initiative, annoncée lors de la visite de Satya Nadella à New Delhi, illustre l’intensité de la compétition entre les géants américains pour s’imposer sur l’un des marchés numériques les plus dynamiques au monde. L’objectif est de consolider les capacités cloud et IA du pays, tout en soutenant la formation de millions d’utilisateurs.

Ce financement vient compléter les infrastructures déjà implantées par Microsoft en Inde. Il doit notamment permettre d’ouvrir en 2026 une nouvelle région cloud d’envergure à Hyderabad, répartie en trois zones de disponibilité, ainsi que d’étendre les centres de données à Chennai, Hyderabad et Pune. Ces développements répondent à la demande croissante en puissance de calcul, en services d’IA générative et en solutions cloud souveraines.

Fonctionnalités avancées

Microsoft a aussi prévu d’intégrer des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle dans deux grandes plateformes publiques : e-Shram et le National Career Service. Grâce à Azure OpenAI Service, ces systèmes offriront une interface multilingue, un appariement automatisé entre offres et demandes d’emploi, des analyses prédictives du marché du travail et la génération intelligente de CV pour plus de 310 millions de travailleurs informels.

L’entreprise accélère également son effort de formation avec l’initiative “ADVANTA(I)GE India”. Après avoir formé 5,6 millions de personnes depuis janvier, elle vise désormais 20 millions d’apprenants d’ici 2030, en collaboration avec les autorités publiques et les grands acteurs industriels. Comme le rappelle Puneet Chandok, président de Microsoft Inde, la société est implantée dans le pays « depuis plus de trente ans » et souhaite accompagner la construction d’un futur orienté vers l’IA.

Cet investissement massif intervient dans un contexte où Google, Amazon, OpenAI et Anthropic renforcent eux aussi leurs activités dans le pays. Portée par une croissance numérique spectaculaire et une politique gouvernementale très favorable aux projets technologiques, l’Inde s’impose comme un terrain stratégique majeur dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, malgré des défis persistants liés à l’énergie, à l’alimentation électrique ou à l’accès à l’eau.