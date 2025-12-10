Les Pixel 9 Pro ont des problèmes d’écran, Google propose la réparation gratuite

Google a annoncé la mise en place d’un programme de réparation pour ses smartphones Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, ainsi qu’une extension de garantie spécifique pour le Pixel 9 Pro Fold. Ces initiatives font suite à des problèmes signalés sur les écrans de ces appareils, visant à offrir une solution ciblée aux utilisateurs concernés.

Pour les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, Google a identifié des anomalies visuelles affectant un nombre limité d’appareils, telles qu’une ligne verticale traversant l’écran de haut en bas ou un scintillement ponctuel. Les téléphones présentant des fissures ou autres dommages physiques ne sont pas éligibles au programme. Les propriétaires peuvent vérifier leur éligibilité directement sur le site officiel de Google.

Extension de garantie

Dans ce cas précis, l’entreprise privilégie la réparation de l’écran plutôt que le remplacement complet de l’appareil, garantissant ainsi une solution efficace et rapide pour les utilisateurs concernés.

Concernant le Pixel 9 Pro Fold, Google propose une extension de garantie qui porte la couverture jusqu’à trois ans après la date d’achat initiale. Cette mesure concerne les problèmes fonctionnels liés à l’écran et permet, pour les appareils éligibles, un remplacement gratuit du smartphone.

Les dommages physiques, tels que fissures ou infiltration de liquide, restent exclus de cette garantie étendue. Pour toutes les autres pannes non couvertes par ce programme spécifique, la garantie limitée standard de Google continue de s’appliquer.

Avec ces mesures, Google entend renforcer la confiance des utilisateurs dans sa gamme Pixel 9 et répondre rapidement aux problèmes techniques, tout en offrant un service après-vente adapté à chaque modèle. Le programme de réparation ciblé pour les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL, associé à l’extension de garantie pour le modèle pliable, souligne l’engagement de l’entreprise envers la qualité et la satisfaction client. Les propriétaires concernés sont invités à consulter le site d’assistance pour connaître les démarches précises à suivre afin de bénéficier de ces dispositifs.