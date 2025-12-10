Huawei Mate 80 : des écrans jusqu’à 8 000 nits qui affolent le marché chinois

La nouvelle gamme Mate 80 de Huawei fait sensation en Chine grâce à une caractéristique d’écran spectaculaire, qui surpasse nettement la concurrence dans le segment premium.

Des écrans OLED annoncés à 8 000 nits

Huawei affirme que les panneaux OLED de ses nouveaux smartphones peuvent atteindre jusqu’à 8 000 nits de luminosité maximale, un chiffre qui, s’il est confirmé, ferait des Mate 80 les smartphones les plus lumineux du marché.

Tous les modèles – Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et Mate 80 RS – atteindraient une luminosité exceptionnelle, mais le Mate 80 Pro Max profiterait d’une conception OLED à double couche, permettant d’atteindre les 8 000 nits avec meilleure efficacité énergétique et dissipation thermique optimisée.

Un niveau de luminosité bien au-dessus de l’iPhone 17

Cette annonce place Huawei très loin devant les iPhone 17, dont la luminosité extérieure maximale atteint 3 000 nits et la luminosité HDR 1 600 nits. Sur le papier, l’écart est immense.

Cependant, tout dépend des conditions de mesure. Huawei n’a pas détaillé la méthodologie utilisée pour obtenir ces 8 000 nits, et les pics de luminosité concernent souvent de très petites zones de l’écran pendant quelques millisecondes.

À l’inverse, Apple indique que ses iPhone 17 atteignent 1 000 nits de luminosité typique, les autres valeurs correspondant à des comportements soutenus en extérieur ou en HDR. Une comparaison directe est donc difficile tant que les écrans du Mate 80 n’auront pas été testés de manière indépendante.

Des chiffres impressionnants, mais qu’en sera-t-il en conditions réelles ?

L’expérience réelle ne dépend pas seulement du pic de luminosité. La visibilité repose aussi sur :

l’angle de vision,

la réflectivité de la surface,

le contraste,

et la fidélité des couleurs.

Si les chiffres de Huawei se confirment, la série Mate 80 pourrait représenter une nouvelle avancée majeure dans la technologie d’affichage des smartphones. Mais pour l’instant, ces annonces montrent surtout que certains constructeurs misent agressivement sur la luminosité OLED comme argument de différenciation.

Des caractéristiques premium au-delà de l’écran

La gamme Mate 80 embarque également :

des systèmes photo haut de gamme avec capteurs principaux à ouverture variable et plusieurs téléobjectifs,

avec capteurs principaux à et plusieurs téléobjectifs, jusqu’à 20 Go de RAM sur les modèles supérieurs,

sur les modèles supérieurs, des batteries allant jusqu’à 6 000 mAh avec charge filaire et sans fil rapide.

Des prix solidement installés dans le haut de gamme

En Chine, le Mate 80 Pro Max débute à 7 999 CNY (environ 1 127 $). Le Mate 80 RS Master Edition, modèle le plus prestigieux, atteint 11 999 CNY (environ 1 683 $). Même sans options de stockage, ces tarifs positionnent clairement les Mate 80 parmi les vrais flagships du marché.