La Russie décide de bloquer Snapchat

La Russie renforce son isolement numérique en interdisant l’accès à Snapchat, une mesure qui s’ajoute à une série de restrictions visant les plateformes occidentales. Selon l’agence Interfax, le régulateur Roskomnadzor justifie cette décision en accusant le réseau social de faciliter l’organisation d’actes terroristes, le recrutement de criminels et des fraudes sur le territoire russe.

Ce durcissement intervient alors que le pays déploie sa solution souveraine. Les autorités intensifient le blocage des services étrangers, tandis que l’entreprise publique VK a lancé MAX, une application nationale destinée à centraliser la vie numérique des citoyens, offrant accès aux services gouvernementaux, stockage de documents, messagerie instantanée, services bancaires et commerciaux.

Vague de censure

Le bannissement de Snapchat s’inscrit dans une vague de censure amorcée avec le conflit en Ukraine en 2022, qui a déjà frappé Facebook, Instagram, X (ex-Twitter), Roblox et FaceTime d’Apple. YouTube reste partiellement accessible, mais sous des restrictions importantes.

La menace plane désormais sur les derniers moyens de communication libre. Le mois dernier, la Russie a menacé d’interdire complètement WhatsApp, la messagerie la plus populaire du pays, pour violation présumée de la législation locale. Roskomnadzor tente également de limiter l’usage des VPN, outils essentiels pour contourner la censure étatique.