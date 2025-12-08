iOS 26.2 : quinze nouveautés à venir sur votre iPhone

Apple s’apprête à lancer iOS 26.2, la deuxième mise à jour majeure depuis la sortie d’iOS 26 en septembre. Cette version inclut au moins 15 nouveautés importantes qui méritent votre attention.

Une sortie prévue entre le 8 et le 16 décembre

La mise à jour devrait être déployée sur les iPhone compatibles entre le 8 et le 16 décembre. Une fois disponible, vous pourrez la télécharger via Réglages ➝ Général ➝ Mise à jour logicielle.

Définir une alarme dans l’app Rappels

iOS 26.2 introduit une nouvelle option « Urgent » dans l’app Rappels. Lorsque vous activez cette option sur un rappel, votre iPhone émet une alarme à l’heure prévue, au lieu d’afficher une simple notification.

Ajuster plus finement l’horloge Liquid Glass

L’écran de verrouillage Liquid Glass gagne un nouveau curseur permettant de régler très précisément la transparence ou l’opacité de l’horloge. Vous pouvez ainsi rendre l’heure presque invisible ou au contraire beaucoup plus visible, sans vous limiter aux anciens préréglages.

AirDrop avec des personnes hors Contacts

iOS 26.2 ajoute un système de code AirDrop à usage unique, permettant de partager un fichier avec quelqu’un qui ne figure pas dans vos contacts. Le code est valide pendant 30 jours. Apple ajoute également un panneau « Gérer les contacts AirDrop connus » pour superviser les personnes avec qui vous avez déjà partagé un code.

Voir les paroles Apple Music hors ligne

Apple Music permet désormais de consulter les paroles d’une chanson hors connexion, même sans Wi-Fi ni données mobiles.

Un meilleur score de sommeil

Si vous portez votre Apple Watch la nuit, les niveaux du Score de sommeil ont été revus pour mieux refléter les expériences de sommeil réelles. Les nouvelles plages sont :

Très faible : 0–40,

Faible : 41–60,

OK : 61–80,

Élevé : 81–95,

Très élevé : 96–100 (anciennement « Excellent »).

Création automatique de chapitres dans Podcasts

L’app Podcasts peut désormais générer automatiquement des chapitres pour chaque épisode. Les transcriptions permettent aussi de toucher une mention de podcast ou un lien pour ouvrir immédiatement la référence.

Gérer les sites où les mots de passe ne sont pas enregistrés

Dans l’app Mots de passe, un nouveau menu permet de revoir et gérer les sites pour lesquels vous avez choisi de ne pas enregistrer vos identifiants, offrant un contrôle plus précis des exclusions.

Traduction en direct avec les AirPods dans l’UE

La Live Translation des AirPods est désormais disponible dans les pays de l’Union européenne, après avoir été absente pour raisons réglementaires.

Flash de l’écran pour les alertes

Dans Accessibilité, sous « Flash pour les alertes », vous pouvez désormais choisir de faire clignoter l’écran de l’iPhone quand une notification arrive, en plus (ou à la place) du flash LED arrière.

Accès plus rapide aux sections d’Apple News

L’app Apple News bénéficie d’une interface modernisée, avec des boutons en haut du flux permettant de passer rapidement d’une catégorie à l’autre (sport, business, cuisine, jeux, etc.).

Gérer plus facilement les alertes de sécurité

iOS 26.2 introduit une section « Alertes de sécurité améliorées », regroupant les alertes sismiques, les alertes de menace imminente, ainsi qu’une nouvelle option basée sur la localisation pour améliorer la fiabilité des alertes.

Trier les jeux par taille

Dans la bibliothèque de l’app Jeux, il est désormais possible de trier les jeux par taille en plus du nom ou de la récence. Cela aide à libérer de l’espace ou à repérer rapidement les jeux les plus volumineux. La mise à jour ajoute aussi la navigation à la manette et l’affichage en temps réel des scores de défi pendant le jeu.

Désactiver les messages épinglés dans CarPlay

iOS 26.2 permet aux utilisateurs de désactiver l’affichage des messages épinglés dans CarPlay, afin de retrouver l’ancienne interface plus simple si vous le préférez.

Remplacer Siri par un assistant tiers (au Japon)

Pour les utilisateurs japonais, iOS 26.2 introduit une fonctionnalité permettant de remplacer Siri comme assistant déclenché par le bouton latéral, au profit d’un assistant tiers comme Gemini ou Alexa.

Mieux multitâcher sur iPad

Sur iPad, iPadOS 26.2 rétablit davantage de flexibilité multitâche, avec la possibilité de glisser-déposer des apps depuis la Bibliothèque d’apps, le Dock ou Spotlight directement dans Split View ou Slide Over, améliorant la fluidité de la gestion des fenêtres.