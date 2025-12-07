Librepods débloque les fonctionnalités des AirPods sur Android

Les AirPods ont toujours été utilisables avec les smartphones Android, mais avec des fonctionnalités limitées et une expérience d’écoute beaucoup moins fluide. Une nouvelle application appelée LibrePods change désormais la donne.

Des fonctionnalités réservées à Apple, enfin accessibles sur Android

Cette application gratuite débloque sur Android des fonctions habituellement réservées aux appareils Apple, comme la détection intra-auriculaire qui met la musique en pause lorsque vous retirez un écouteur, les Head Gestures pour répondre à un appel d’un simple mouvement de tête, ou encore la Conversation Awareness, qui baisse automatiquement le volume lorsque vous parlez.

Elle permet aussi de basculer entre les modes de réduction de bruit, de consulter des niveaux de batterie précis, ou encore d’ajuster certaines options d’accessibilité.

Une ingénierie inversée du protocole Apple

Pour parvenir à ces résultats, le développeur Kavish Devar a procédé à une ingénierie inversée des protocoles propriétaires d’Apple. LibrePods parvient ainsi à faire croire aux AirPods qu’ils sont connectés à un iPhone ou un iPad, ce qui les pousse à communiquer des informations normalement réservées à l’écosystème Apple.

Quelques limites à connaître

LibrePods nécessite actuellement un smartphone Android rooté, avec le framework Xposed installé, en raison de ce que le développeur décrit comme « un bug dans la pile Bluetooth d’Android ».

Cependant, les appareils OnePlus et Oppo utilisant ColorOS ou OxygenOS 16 peuvent utiliser l’application sans root, même si certaines options comme la personnalisation du mode Transparence exigent toujours un accès root.

Compatibilité avec les modèles AirPods

L’application est compatible avec tous les modèles d’AirPods, y compris AirPods Max, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 (sauf la fonctionnalité de fréquence cardiaque). Toutes les fonctions ne sont toutefois pas disponibles sur les modèles d’AirPods plus anciens.

Les utilisateurs Android intéressés peuvent retrouver davantage d’informations sur la page GitHub du projet ou télécharger directement le fichier APK.