iPhone Air : son échec provoque un recul de l’industrie face aux smartphones ultra-fins

Les ventes décevantes de l’iPhone Air poussent plusieurs fabricants chinois à abandonner ou mettre en pause leurs propres projets de smartphones ultra-fins, selon de nouveaux rapports en provenance d’Asie.

Un lancement en demi-teinte qui entraîne des coupes de production

Depuis la sortie de l’iPhone Air en septembre, de nombreux signaux indiquent des ventes inférieures aux attentes ainsi que des réductions de capacités de production. La chaîne d’approvisionnement d’Apple a diminué ses expéditions et ses volumes de fabrication.

Le fournisseur Foxconn aurait démantelé toutes ses lignes de production dédiées à l’iPhone Air, tandis que Luxshare aurait stoppé sa production fin octobre.

Les concurrents chinois renoncent aux modèles ultra-fins

En raison de l’accueil mitigé du public, plusieurs constructeurs comme Xiaomi, Oppo, Vivo et d’autres auraient annulé ou ajusté leurs plans pour des modèles inspirés de l’iPhone Air. Certaines solutions eSIM prévues pour ces appareils auraient été réaffectées à d’autres lignes de production.

Xiaomi aurait envisagé un « véritable modèle Air » pour concurrencer Apple, tandis que Vivo visait une ultra-finesse dans sa gamme S milieu de gamme. Les deux projets auraient été stoppés, même si aucune annonce officielle n’a été faite.

Un design audacieux, mais trop de compromis

Apple comptait sur le nouveau look de l’iPhone Air pour susciter l’engouement. Il s’agit du premier grand redesign de l’iPhone depuis l’iPhone X en 2017, premier modèle à introduire Face ID et un écran bord à bord.

Pour atteindre une épaisseur ultra-fine de 5,6 mm, Apple a dû faire des compromis majeurs :

une batterie plus petite ,

, un seul appareil photo arrière ,

, le tout pour un prix premium.

Vendu à partir de 999 $, il apparaît pour beaucoup trop onéreux face à un iPhone 17 Pro proposé à 1 099 $, qui offre un système photo triple capteur et une bien meilleure autonomie.

Apple obligée de revoir sa copie pour la deuxième génération

Selon un rapport de The Information, l’accueil mitigé aurait forcé Apple à retarder la deuxième génération de l’iPhone Air, le temps de redessiner le produit. L’entreprise envisagerait notamment d’intégrer un deuxième appareil photo et d’améliorer l’autonomie.

Même constat pour Samsung

Samsung connaîtrait une situation similaire. Son Galaxy S25 Edge, présenté comme un équivalent ultra-fin, afficherait également des ventes faibles. Le constructeur aurait annulé le Galaxy S26 Edge et suspendu la production du S25 Edge, confronté aux mêmes difficultés de marché.

L’échec commercial de l’iPhone Air semble ainsi marquer un recul global de l’industrie pour les smartphones ultra-fins, un segment où les compromis techniques paraissent trop importants pour convaincre les utilisateurs.