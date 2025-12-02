ModRetro dévoile la M64, sa console hommage à la Nintendo 64

ModRetro, spécialiste reconnu du rétro-gaming, a présenté la M64, une console qui se veut une réinterprétation moderne de la mythique Nintendo 64. Elle arrive accompagnée d’une nouvelle manette reprenant les lignes emblématiques du contrôleur en forme de trident, un choix qui vise clairement à séduire les nostalgiques de la machine d’origine.

Avec ce modèle, ModRetro se positionne en concurrent direct de l’Analogue 3D, une autre console haut de gamme dédiée aux jeux N64 et déjà introuvable depuis l’ouverture de ses précommandes.

La M64 se distingue par son design résolument rétro, avec un boîtier translucide rappelant les éditions spéciales de la fin des années 80 et 90. Trois coloris sont proposés : violet, vert et blanc.

Pas de prix pour l’heure

Si ModRetro n’a encore communiqué ni son prix ni la date de disponibilité commerciale, une liste d’attente est déjà accessible pour obtenir un accès prioritaire lors de l’ouverture des précommandes. Comme la Nintendo 64 qu’elle revisite, la M64 promet une expérience de jeu la plus authentique possible, tout en tirant parti des technologies actuelles pour offrir une fiabilité et un confort d’utilisation modernes.

Cette annonce intervient après le succès de la Chromatic, une console que ModRetro avait lancée en 2024 et capable de lire les jeux Game Boy, Game Boy Color ainsi que des cartouches propriétaires. Vendue 200 dollars, un tarif déjà élevé pour un appareil rétro, elle avait pourtant rapidement été épuisée quelques mois seulement après sa mise en vente. Le projet ModRetro est d’ailleurs porté par Palmer Luckey, fondateur d’Oculus et créateur du casque Rift, qui expliquait vouloir « redonner vie au plaisir du jeu rétro avec des machines modernes ».

Avec la M64, la marque espère toucher aussi bien les puristes que les nouveaux joueurs désireux de redécouvrir la ludothèque N64 dans des conditions optimales. Les derniers éléments manquants restent son prix et sa date de sortie, déterminants pour mesurer ses chances de s’imposer dans un marché déjà très disputé.