Le patron d’Epic Games critique Steam qui signale les jeux utilisant de l’IA

Tim Sweeney, patron d’Epic Games, s’est récemment exprimé contre l’étiquetage systématique des jeux vidéo « Créés avec IA » sur Steam et autres plateformes. Dans un message publié sur X, il a plaidé pour la suppression de cette mention, estimant qu’elle deviendra rapidement obsolète face à la généralisation de l’intelligence artificielle dans le développement.

Selon lui, l’IA est destinée à imprégner « presque toute la production future » et l’obligation actuelle de divulgation lui semble absurde : « Pourquoi s’arrêter à l’utilisation de l’IA ? Nous pourrions avoir des divulgations obligatoires sur la marque de shampoing utilisée par le développeur. Les clients méritent de le savoir lol ».

“Augmenter la productivité”

Pour Tim Sweeney, ces étiquettes ont un sens dans le contexte artistique ou pour les marchés de licences, afin d’établir la paternité et les droits d’usage, mais elles sont peu pertinentes pour un produit fini comme un jeu vidéo. Cette position rejoint celle de Junghun Lee, patron de Nexon, qui souligne qu’il faut désormais « supposer que chaque société de jeux utilise maintenant l’IA ».

Les chiffres semblent lui donner raison : Microsoft affirme que 91 % de ses équipes d’ingénierie recourent à GitHub Copilot. Tim Sweeney voit dans ces outils un moyen d’« augmenter la productivité humaine » et de développer de meilleurs jeux, plutôt qu’un prétexte pour réduire les effectifs.

Pourtant, cette approche ne fait pas l’unanimité. Steam autorise désormais les jeux générés par IA, mais exige que cela soit signalé. Parallèlement, un nombre croissant de développeurs indépendants font du label « sans IA » un argument de vente éthique et qualitatif, prenant le contre-pied de la vision de Sweeney. La controverse illustre une fracture idéologique autour de l’usage de l’IA dans l’industrie : entre ceux qui la voient comme un outil de productivité incontournable et ceux qui considèrent que l’absence d’IA peut constituer un gage de créativité et d’authenticité.