TikTok ajoute un réglage pour limiter le contenu IA dans “Pour Toi”

TikTok a annoncé l’arrivée d’un réglage permettant aux utilisateurs de limiter la quantité de contenu généré par IA dans leur flux. Une nouvelle option dédiée fera son apparition dans la section « Gérer les centres d’intérêt », accompagnée d’un curseur pour ajuster la présence de ces contenus dans le flux Pour Toi.

Un nouveau contrôle dans « Gérer les centres d’intérêt »

La section « Gérer les centres d’intérêt » sert déjà à ajuster les contenus visibles dans des thématiques comme la danse, le sport, l’actualité, la mode ou encore la santé. L’IA sera ajoutée comme nouvelle catégorie dans les prochaines semaines.

Ceux qui apprécient le contenu généré par IA pourront en voir davantage, tandis que ceux qui souhaitent en réduire la présence pourront « baisser le curseur », selon TikTok. En revanche, il ne sera pas possible de désactiver totalement le contenu produit par IA.

Un test d’étiquetage invisible pour les contenus générés par IA

TikTok teste également un système d’étiquetage basé sur un filigrane invisible, destiné à rendre les indications « généré par IA » impossibles à enlever lors du réupload ou du partage sur d’autres plateformes. Ce filigrane sera plus difficile à effacer puisqu’il ne se limitera pas aux métadonnées.

Les filigranes invisibles seront appliqués aux contenus créés avec les outils TikTok, comme AI Editor Pro, ainsi qu’aux contenus intégrant des identifiants C2PA.