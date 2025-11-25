iOS 26.2 va apporter plus de 10 nouvelles fonctionnalités à votre iPhone

Apple teste actuellement iOS 26.2, une mise à jour d’iOS 26 attendue autour de la mi-décembre. Si elle introduit surtout de gros changements pour les utilisateurs japonais, de nombreuses nouveautés arrivent pour tout le monde. Voici un tour complet des nouveautés que votre iPhone s’apprête à recevoir.

Des rappels avec alarme intégrée

Dans l’app Rappels, une nouvelle option permet désormais de déclencher une alarme lorsqu’un rappel arrive à échéance. Il suffit d’activer l’option Urgent lors de la création du rappel.

Quand l’alarme se déclenche, deux options apparaissent : snooze ou glisser pour arrêter. En cas de snooze, un compte à rebours s’affiche sur l’écran verrouillé, avec possibilités de marquer le rappel comme terminé ou de le reprogrammer. Apple distingue les alarmes de rappels grâce à une couleur bleue inédite.

Un curseur Liquid Glass pour l’écran verrouillé

iOS 26.2 ajoute un curseur Liquid Glass permettant d’ajuster l’apparence de l’horloge. En mode Glass, on peut rendre l’heure presque totalement transparente ou lui donner un aspect plus givré.

Un basculement Solid reste disponible pour revenir à une horloge opaque, avec toujours les réglages de couleur habituels.

Nouveaux réglages Liquid Glass

Avec l’option Tinted, introduite dans iOS 26.1, iOS 26.2 affiche désormais un avertissement : Tinted n’est pas compatible avec les réglages Accessibilité Réduire la transparence et Augmenter le contraste.

Activer Tinted désactive automatiquement ces options, ce qui n’était pas le cas dans les précédentes bêtas.

AirDrop gagne un code d’échange temporaire

iOS 26.2 introduit la possibilité de générer un code AirDrop à usage unique, à partager avec une personne qui ne figure pas dans vos contacts.

Ce code permet d’échanger des fichiers pendant 30 jours. La gestion des codes connus se fait dans Réglages > Général > AirDrop > Manage Known AirDrop Contacts.

Apple Music : enfin les paroles hors ligne

Les paroles hors ligne arrivent dans Apple Music, permettant de consulter les lyrics même sans connexion.

Des réglages repensés pour le Score de Sommeil

Avec iOS 26.2 et watchOS 26.2, Apple revoit les plages du Score de Sommeil pour qu’elles reflètent mieux le ressenti des utilisateurs.

Les nouveaux niveaux sont :

Very Low : 0–40

Low : 41–60

OK : 61–80

High : 81–95

Very High : 96–100

Le label Excellent disparaît au profit de Very High pour harmoniser les catégories.

Podcasts : chapitres automatiques et nouveaux liens

L’app Podcasts ajoute trois nouveautés majeures, dont les chapitres générés automatiquement, l’accès aux mentions d’autres podcasts, et les liens cités dans l’épisode.

Gestion des mots de passe améliorée

Dans l’app Mots de passe, une nouvelle section permet de gérer les sites où l’iPhone ne doit pas enregistrer les identifiants.

AirPods Live Translation arrive dans l’UE

iOS 26.2 active enfin Live Translation pour AirPods dans l’Union européenne, après les ajustements nécessaires liés au DMA.

La fonctionnalité fonctionne avec AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4 (ANC), dans de nombreuses langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’italien, le chinois (simplifié et traditionnel), le japonais et le coréen.

Freeform ajoute les tableaux

L’app Freeform prend désormais en charge les tableaux, facilitant la structuration des idées.

Météo : des alertes en langage naturel

Le code interne suggère que l’app Météo prend désormais en charge les formulations du type vendredi prochain pour les alertes.

Apple News revoit sa navigation

L’app Apple News gagne des boutons d’accès rapide (sport, puzzles, politique, business, food) et un onglet dédié Following.

Flash d’alertes : l’écran peut clignoter

La section Accessibilité permet maintenant d’utiliser le flash de l’écran (en plus du flash LED) pour les notifications.

Sécurité : alertes améliorées

Une nouvelle section regroupe les alertes sismiques, les alertes de menaces imminentes et un système d’optimisation selon la localisation.

Niveaux de Liquid Glass dans l’app Mesure

L’app Mesure adopte un nouveau design Liquid Glass pour le niveau, avec deux bulles semi-transparentes.

App Jeux : tri par taille et navigation à la manette

L’app Jeux permet désormais de trier la bibliothèque par taille, et prend en charge la navigation à la manette avec des scores mis à jour en temps réel.

CarPlay : option pour désactiver les messages épinglés

CarPlay permet de revenir à l’affichage classique des messages en désactivant les conversations épinglées.

Animations de menus plus rapides

Les menus contextuels adoptent une animation plus vive et rebondissante, proche de celle présentée à la WWDC.

Mise à jour de la confidentialité Apple Account

Une alerte informe que la politique de confidentialité Apple Account a été mise à jour pour clarifier la collecte et l’usage des données.

Changements spécifiques au Japon

Choix de l’assistant vocal

iOS 26.2 introduit la possibilité pour les utilisateurs japonais de choisir un assistant vocal par défaut, comme Gemini ou Alexa, via un appui prolongé sur le bouton latéral.

Choix du moteur de recherche

Les utilisateurs japonais devront sélectionner un moteur de recherche (Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo Japan, Ecosia) après l’installation, contrairement au reste du monde.

App stores alternatifs

iOS 26.2 autorise les boutiques d’apps tierces au Japon, dans la lignée de ce qui existe dans l’UE.

Changements liés au Texas App Store Act

Apple prépare déjà les outils pour la loi texane de 2026, notamment la vérification de l’âge, le consentement parental, et le partage d’informations d’âge avec les développeurs.

Bonus iPadOS 26.2 : multitâche renforcé

Les utilisateurs iPad pourront glisser-déposer des apps depuis la bibliothèque, le Dock ou Spotlight dans Slide Over ou en mode mosaïque.

Compatibilité et date de sortie

iOS 26.2 sera compatible avec tous les iPhone supportant iOS 26. La sortie est attendue entre le 9 et le 16 décembre.