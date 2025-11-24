Le gaming s’améliore sur Windows Arm avec plusieurs changements

L’an dernier, Qualcomm assurait que les jeux tourneraient sans difficulté sur les PC Windows Arm équipés du Snapdragon X Elite, mais les tests avaient rapidement contredit ces promesses. L’entreprise tente aujourd’hui de corriger ce départ raté en lançant une série d’améliorations logicielles destinées à rendre enfin l’architecture Arm véritablement exploitable pour le jeu vidéo.

L’élément central de cette nouvelle stratégie est le déploiement du Snapdragon Control Panel, un utilitaire comparable aux outils proposés par Nvidia ou AMD. Ce panneau détecte les jeux installés et ajuste automatiquement leurs paramètres graphiques, qu’il s’agisse d’anti-aliasing, de filtrage de textures ou de limitation du nombre d’images par seconde.

Confort d’utilisation

Au-delà du simple confort d’utilisation, il sert aussi de canal de distribution pour les pilotes graphiques Adreno, dont les mises à jour jouent un rôle essentiel. Qualcomm explique avoir appliqué depuis un an des correctifs de stabilité et de performance sur plus d’une centaine de jeux, signe d’une volonté réelle de combler le retard.

Cet effort s’accompagne d’un travail important de Microsoft sur l’émulateur Prism, désormais compatible avec les instructions AVX et prochainement AVX2 pour les puces Snapdragon X2 Elite. Cet ajout technique, qui peut sembler obscur, ouvre la voie au lancement de nombreux jeux récents et d’applications créatives qui refusaient jusqu’ici de fonctionner.

L’application Xbox sur Windows Arm cesse elle aussi d’être limitée au cloud gaming et autorise enfin l’installation locale de jeux issus du Game Pass, une évolution attendue de longue date.

La démonstration la plus marquante reste toutefois le retour de Fortnite, désormais exécuté de manière native grâce à une collaboration étroite avec Epic Games et doté d’un support anti-triche intégré au noyau. Qualcomm poursuit par ailleurs ses travaux avec Denuvo, BattleEye ou encore le système anti-triche de Tencent, dans l’objectif de lever définitivement les obstacles qui empêchaient les jeux multijoueurs de fonctionner correctement sur cette architecture.