Tim Cook devrait rester PDG d’Apple au moins jusqu’à mi-2026

Selon Bloomberg, Tim Cook ne quittera probablement pas la tête d’Apple avant mi 2026, malgré un récent article du Financial Times affirmant qu’un départ pourrait intervenir « dès l’année prochaine ».

Un départ en 2025 jugé très improbable

Plus tôt ce mois-ci, le Financial Times expliquait qu’Apple se préparait à l’éventualité d’un changement de PDG, évoquant même une annonce possible en début d’année. Cela aurait permis une transition en douceur avant la WWDC en juin et la présentation des nouveaux iPhone en septembre.

Pourtant, Mark Gurman se montre catégorique. Dans sa newsletter Power On, il écrit : « D’après tout ce que j’ai appris ces dernières semaines, je ne pense pas qu’un départ d’ici la mi-année prochaine soit probable. En fait, je serais choqué si Cook démissionnait dans la période évoquée par le FT. »

Gurman ajoute qu’il n’existe « presque aucun signe interne » d’un départ imminent, qualifiant le rapport du Financial Times de « prématuré » et même de « totalement faux ».

Qui pour succéder à Tim Cook ?

En interne, une figure se détache comme potentiel futur PDG : John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. Il est considéré comme le successeur le plus crédible lorsque Cook décidera de passer la main.

Plus de 13 ans à la tête d’Apple

Tim Cook, âgé de 65 ans, dirige Apple depuis août 2011, succédant à Steve Jobs. Sous son mandat, Apple est devenue la première entreprise à atteindre les capitalisations record de 2, 3 puis 4 billions de dollars.

Pour l’instant, tout indique qu’il continuera à mener Apple au moins jusqu’à mi 2026.