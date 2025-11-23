Red Dead Redemption et Undead Nightmare arrivent sur iOS le 2 décembre

Rockstar Games a annoncé que Red Dead Redemption et son extension Undead Nightmare débarquent sur iOS et Android début décembre.

Un lancement mobile intégré à une sortie multiplateforme

La sortie du 2 décembre s’inscrit dans un déploiement plus large du jeu sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et Netflix.

Sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, Red Dead Redemption raconte l’histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi contraint par des agents fédéraux de traquer les derniers membres de son gang.

Sa suite, Red Dead Redemption 2, sortie en 2018, sert de préquelle narrative.

Une adaptation mobile complète

D’après Rockstar, les versions iOS et Android offriront l’intégralité de l’expérience solo des deux jeux, avec des commandes adaptées au mobile. Elles incluront également les contenus bonus de la Game of the Year Edition.

Rockstar précise sur son site :

Plongez dans les événements qui suivent immédiatement le succès mondial Red Dead Redemption 2, dans le récit acclamé retraçant le voyage de John Marston pour enterrer son passé ensanglanté. Dans son extension horrifique Undead Nightmare, combattez pour trouver un remède à la peste zombie qui a envahi la frontière.

Les exigences matérielles et le prix n’ont pas encore été dévoilés.

Un classique du jeu vidéo

Red Dead Redemption a remporté de nombreux prix du jeu de l’année et est considéré comme l’un des meilleurs jeux en monde ouvert jamais créés.