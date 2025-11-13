Steam Frame : Valve annonce un casque de réalité virtuelle

Fort du succès du Steam Deck, Valve renforce sa présence sur le marché du jeu immersif avec le Steam Frame, un casque de réalité virtuelle nouvelle génération attendu pour début 2026. Connu jusqu’ici sous le nom de code Deckard, ce modèle s’inscrit dans une stratégie cohérente aux côtés de la Steam Machine et du Steam Controller, formant un écosystème complet centré sur la plateforme Steam.

Le Steam Frame se distingue par sa double identité : il peut fonctionner à la fois en mode streaming sans fil et en mode autonome. Grâce à un adaptateur 6 GHz dédié, il reçoit un flux audio et vidéo haute qualité depuis un PC, avec une double radio évitant toute interférence.

Cette approche permet de jouer aussi bien à des titres VR qu’à des jeux PC classiques sur un écran virtuel. Mais le casque peut également fonctionner sans connexion à un ordinateur, grâce à une puce Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage — une configuration qui le rapproche des casques autonomes de Meta, tout en conservant la puissance et la compatibilité de l’écosystème Steam.

Performance visuelle

Côté design et expérience utilisateur, Valve met l’accent sur le confort et la performance visuelle. Le Steam Frame pèse seulement 440 grammes, avec une batterie 21,6 Wh logée à l’arrière du serre-tête pour un meilleur équilibre. Il embarque deux écrans LCD de 2 160 × 2 160 pixels chacun, cadencés jusqu’à 144 Hz, avec des lentilles “pancake” offrant une netteté homogène. Son système de suivi fovéal à faible latence concentre la puissance de calcul sur la zone observée par l’œil, multipliant par dix la qualité perçue.

Enfin, le suivi de position est assuré par quatre caméras et des LED infrarouges, tandis que les haut-parleurs intégrés neutralisent leurs propres vibrations pour un rendu sonore immersif.

Avec le Steam Frame, Valve capitalise sur l’expérience acquise avec le Valve Index et le HTC Vive, tout en proposant une vision plus flexible et accessible de la réalité virtuelle. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais tout indique que ce casque pourrait bien redéfinir le standard du gaming VR sur PC comme en mobilité.