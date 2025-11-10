YouTube ne fonctionne plus pour certains internautes utilisant un bloqueur de publicités

De nombreux internautes ont cru à une panne mondiale de YouTube en découvrant une page blanche à la place de leurs vidéos habituelles. Pourtant, le dysfonctionnement ne venait pas des serveurs de la plateforme, mais des bloqueurs de publicité installés sur leurs navigateurs.

Un nouvel épisode dans la lutte que mène YouTube contre ces outils jugés contraires à ses conditions d’utilisation. Le site DownDetector a rapidement enregistré une forte hausse de signalements, laissant penser à une panne généralisée.

Les utilisateurs concernés décrivaient tous le même problème : une page quasiment vide lors du chargement. Très vite, la solution a circulé sur les réseaux sociaux : il suffisait de désactiver le bloqueur de publicités ou de changer de navigateur pour que la plateforme retrouve son fonctionnement normal.

Offensive

Bien qu’il soit difficile d’affirmer que ces extensions sont l’unique cause du problème, la concordance des témoignages renforce cette hypothèse. Depuis plusieurs mois, YouTube mène une offensive contre les bloqueurs de publicité, estimant qu’ils compromettent la viabilité de son modèle économique fondé sur les annonces. Certains utilisateurs ont déjà constaté des ralentissements importants, voire des bugs empêchant la lecture des vidéos, dès lors qu’un bloqueur est activé.

L’incident du jour n’est donc pas isolé. L’an dernier, plusieurs utilisateurs avaient signalé des chargements extrêmement lents, ainsi qu’une baisse brutale des compteurs de vues, tous ces problèmes semblant concerner uniquement ceux utilisant un bloqueur. Pour compliquer la situation, un véritable bug a parallèlement touché YouTube Shorts, provoquant la disparition temporaire des commentaires et des boutons d’interaction. Ce dernier souci a depuis été corrigé, contrairement au problème lié aux bloqueurs, qui continue de diviser la communauté entre défenseurs de la publicité gratuite et partisans d’une navigation sans intrusion commerciale.