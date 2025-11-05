Tim Cook confirme que la nouvelle version de Siri est toujours prévue pour 2026

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’une version plus personnalisée de Siri restait en bonne voie pour un lancement en 2026, probablement avec iOS 26.4 attendu en mars ou avril.

Une Siri plus intelligente et contextuelle

« Nous sommes également ravis de proposer une Siri plus personnalisée », a déclaré Tim Cook lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de l’année 2025. « Nous faisons de bons progrès, et comme nous l’avons déjà partagé, nous prévoyons de la lancer l’année prochaine. »

Apple avait initialement présenté cette nouvelle version de Siri lors de la WWDC 2024, avant d’annoncer en mars dernier que son lancement serait repoussé.

Les nouvelles fonctionnalités incluront une meilleure compréhension du contexte personnel, une conscience de l’écran (capacité à interpréter ce que l’utilisateur voit à l’écran) et un contrôle plus précis des applications. Par exemple, Apple a montré un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol et le déjeuner de sa mère, en s’appuyant sur les données des apps Mail et Messages.

Des poursuites liées au retard du lancement

Apple fait actuellement face à plusieurs recours collectifs concernant le retard de ces fonctionnalités promises pour 2025.