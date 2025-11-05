iPad Pro M5 : le démontage révèle un « paradoxe de la réparation » selon iFixit

Le site spécialisé dans la réparation électronique iFixit a publié une vidéo de démontage du nouvel iPad Pro équipé de la puce M5, révélant ce qu’il qualifie de « paradoxe de la réparation ».

Un appareil toujours difficile à réparer malgré les efforts d’Apple

Selon iFixit, l’iPad Pro reste l’un des produits Apple les plus compliqués à réparer, malgré les récents efforts de la marque pour rendre ses appareils plus accessibles au démontage. Plus tôt cette année, Apple a en effet étendu son programme de réparation en libre-service aux iPad, proposant désormais des pièces détachées et des manuels officiels.

Grâce à cette initiative, iFixit attribue au nouvel iPad Pro une note provisoire de réparabilité de 5 sur 10, un score légèrement supérieur à celui des modèles précédents.

Peu de changements internes notables

Le démontage montre que le nouvel iPad Pro n’introduit aucun changement interne majeur, la mise à jour se limitant essentiellement à l’intégration de la puce M5.

Le nouvel iPad Pro a été lancé la semaine dernière, et les pièces de rechange en libre-service devraient être disponibles dans les prochains mois.

À noter que iFixit a également publié une vidéo de démontage du MacBook Pro 14 pouces avec puce M5 il y a quelques jours.