Galaxy Z TriFold : Samsung présente son smartphone qui se plie en trois

Samsung travaille sur un smartphone doté non pas d’une, mais de deux charnières, et les premières images de l’appareil ont été dévoilées par The Chosun Daily.

Un smartphone qui se transforme en tablette de 10 pouces

Le constructeur sud-coréen a présenté le Galaxy Z TriFold lors de l’événement APEC 2025 Korea. Le dispositif peut se transformer d’un écran d’environ 6,5 pouces en un format proche d’une tablette de 10 pouces. Contrairement aux modèles Galaxy Fold actuels, celui-ci se plie deux fois.

Les participants de l’APEC n’ont pas pu essayer l’appareil, celui-ci étant exposé dans un boîtier transparent, mais The Korea Economic Daily a tout de même partagé quelques détails. Le Galaxy Z TriFold mesurerait environ 4,2 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié, et entre 1,2 et 1,5 cm une fois plié. Les plis de l’écran seraient à peine visibles, selon les observateurs.

Une sortie prévue avant la fin de 2026

Samsung pourrait lancer la production dès le mois prochain, avec une commercialisation prévue avant la fin de 2026. Le prix du Galaxy Z TriFold n’a pas encore été annoncé, mais les analystes estiment qu’il pourrait être proposé autour de 2 800 dollars.