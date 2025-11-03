L’iPad mini 2026 pourrait être résistant à l’eau comme l’iPhone

Apple travaille sur une version de l’iPad mini dotée d’un design plus résistant à l’eau, selon Bloomberg. Le nouveau boîtier offrirait une protection similaire à celle de l’iPhone, permettant une utilisation sans crainte dans des environnements humides comme la salle de bain ou le bord d’une piscine.

Un nouveau système audio sans ouvertures

Apple aurait conçu un nouveau système de haut-parleurs basé sur des vibrations, supprimant ainsi les grilles visibles de l’appareil. Cette approche réduirait considérablement les zones où l’eau pourrait s’infiltrer dans les interstices du châssis.

Contrairement à l’iPhone, qui utilise des adhésifs et des joints pour protéger les ouvertures contre l’eau, le futur iPad mini adopterait une conception différente. Le modèle actuel n’a aucune certification de résistance à l’eau et ne doit pas être exposé à l’humidité.

Une résistance à l’eau encore inconnue

L’iPhone bénéficie d’une certification IP68, lui permettant de résister à une immersion jusqu’à six mètres de profondeur pendant 30 minutes. En revanche, le niveau de protection exact de l’iPad mini n’a pas encore été précisé.

Un écran OLED et un prix en hausse

Le prochain iPad mini pourrait également intégrer un écran OLED, une première pour ce modèle, avec une sortie possible dès 2026. Apple avait déjà mis à jour l’iPad mini en 2024 avec la 7e génération.

L’introduction de l’écran OLED et de la meilleure résistance à l’eau devrait entraîner une hausse de prix. Apple pourrait facturer jusqu’à 100 dollars de plus que le modèle actuel, dont le prix de départ est fixé à 499 dollars aux États-Unis.