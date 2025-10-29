Apple préparerait l’arrivée de publicités dans Plans

L’application Plans d’Apple pourrait bientôt intégrer des publicités sponsorisées dès l’année prochaine, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des annonces directement intégrées à l’application

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman explique que le projet d’Apple visant à étendre la présence de la publicité dans iOS est désormais en bonne voie, et que Plans serait la prochaine application concernée.

Le système permettrait aux restaurants et commerces de payer pour apparaître plus en évidence dans les résultats de recherche, gagnant ainsi en visibilité auprès des utilisateurs.

Un modèle inspiré de la publicité sur l’App Store

Le dispositif fonctionnerait de manière similaire aux Search Ads déjà utilisés dans l’App Store, où les développeurs peuvent payer pour que leurs applications s’affichent en haut des résultats lors de recherches pertinentes.

Selon Gurman, Apple s’appuierait sur l’intelligence artificielle pour proposer des résultats plus précis et utiles, tout en offrant une interface plus soignée que celle de Google ou d’autres concurrents.

Il prévient toutefois que ce virage vers la publicité pourrait susciter un certain mécontentement de la part des utilisateurs.