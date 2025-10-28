L’iPad Pro M6 pourrait adopter un système de refroidissement par chambre à vapeur

Selon Bloomberg et son journaliste spécialisé Mark Gurman, Apple préparerait un nouveau système de refroidissement pour l’iPad Pro, inspiré de celui introduit sur l’iPhone 17 Pro. L’objectif serait de mieux gérer la chaleur générée par les futures puces ultra-puissantes de la gamme, notamment la puce M6, gravé en 2 nanomètres par TSMC.

Un refroidissement liquide pour les futures puces M6

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple envisage d’intégrer une chambre à vapeur (vapor chamber) à l’intérieur du prochain iPad Pro. Ce type de système, déjà utilisé dans certains smartphones Android haut de gamme et ordinateurs portables gaming, permet une dissipation thermique bien plus efficace qu’un simple refroidissement passif.

La technologie repose sur un liquide scellé dans une fine plaque métallique. Ce liquide s’évapore sous l’effet de la chaleur et se condense à l’autre extrémité, redistribuant la température de manière uniforme. Pour un appareil aussi fin que l’iPad Pro, cela représenterait une avancée majeure en matière de gestion thermique.

Avec la puce M6 gravée en 2 nm, Apple franchira un nouveau palier de puissance. Ce processeur devrait offrir des performances inédites pour un appareil mobile, mais aussi générer plus de chaleur, notamment lors d’usages intensifs comme le montage vidéo, la modélisation 3D ou le rendu d’images sous Apple Intelligence.

« Apple cherche à éviter le throttling thermique et à garantir des performances constantes, même lors des tâches les plus exigeantes », explique Mark Gurman.

Une amélioration clé pour les workflows professionnels

L’intégration d’un tel système pourrait changer l’expérience des professionnels qui utilisent l’iPad Pro comme machine principale. Aujourd’hui, malgré la puissance du M4, certains utilisateurs constatent des baisses de performance lors de longues sessions de travail.

Avec un refroidissement plus performant, l’iPad Pro M6 pourrait maintenir sa puissance maximale plus longtemps, offrant ainsi une stabilité similaire à celle d’un MacBook Pro. Cela renforcerait encore sa légitimité dans des domaines comme la création graphique, la musique ou le développement mobile.

Vers une généralisation de la technologie sur d’autres appareils

Si les tests de la chambre à vapeur sur l’iPad Pro et l’iPhone 17 Pro s’avèrent concluants, Apple pourrait étendre cette innovation à d’autres produits. D’après Bloomberg, la marque envisagerait de l’intégrer à terme sur le MacBook Air, un appareil également refroidi passivement.

Cela permettrait de préserver la finesse emblématique des MacBook Air tout en améliorant leur capacité à soutenir des charges de travail lourdes sans surchauffe. Une telle évolution pourrait transformer la gamme en une alternative encore plus puissante et silencieuse aux ordinateurs portables concurrents.

Un lancement prévu pour 2027

Mark Gurman estime qu’Apple suit désormais un cycle de renouvellement d’environ 18 mois pour sa gamme iPad Pro. Si ce calendrier se confirme, le prochain modèle équipé de la puce M6 et de la chambre à vapeur devrait être dévoilé au printemps 2027.

Ce futur iPad Pro marquerait alors une nouvelle étape dans la convergence entre les tablettes et les ordinateurs portables, en combinant puissance, finesse et maîtrise thermique. Grâce à cette avancée, Apple continuerait d’imposer son iPad Pro comme la référence absolue du marché des tablettes haut de gamme.