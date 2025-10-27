Les développeurs peuvent désormais créer des apps Android avec Swift d’Apple

Une étape majeure vient d’être franchie dans l’histoire du langage de programmation d’Apple. Cette semaine, la première version preview du Swift SDK pour Android a été publiée, permettant aux développeurs de concevoir des applications Android avec Swift en utilisant des outils officiels. Une avancée qui ouvre la voie à un développement multiplateforme plus fluide entre iOS et Android.

Une compatibilité officielle entre Swift et Android

Jusqu’à présent, le développement d’applications Android avec Swift reposait sur des solutions non officielles et communautaires. Grâce à ce nouveau SDK, les développeurs peuvent désormais compiler, déboguer et déployer des applications Android écrites en Swift à l’aide d’outils validés par le projet open source Swift.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de l’annonce faite en juin dernier, lorsque la communauté Swift a créé un groupe de travail Android dédié à l’adaptation du langage sur la plateforme de Google. L’objectif est clair : rendre Swift pleinement interopérable avec l’environnement Android, tout en facilitant la réutilisation du code entre les deux systèmes.

Une interopérabilité simplifiée grâce à swift-java

Le SDK s’appuie sur swift-java, un outil conçu pour gérer automatiquement les interactions entre le code Swift et Java. Concrètement, il génère des liaisons entre les deux langages, permettant d’utiliser du code Swift au sein d’applications Android sans modifier les API Java existantes.

Cette compatibilité étroite signifie qu’un même projet peut combiner des composants Swift et Java de manière transparente, un atout considérable pour les développeurs souhaitant partager leur base de code entre iOS et Android.

Selon le Swift Package Index, plus de 25 % des packages Swift existants peuvent déjà être compilés sur Android, offrant ainsi une vaste bibliothèque de modules réutilisables.

Une mise à disposition immédiate pour les développeurs

Le Swift SDK pour Android est d’ores et déjà disponible en version preview nocturne, soit intégré à l’installeur Swift pour Windows, soit en téléchargement séparé pour Linux et macOS. Apple et la communauté Swift proposent également un guide de démarrage complet, détaillant la configuration de l’environnement de développement et plusieurs projets d’exemple Android écrits en Swift, afin d’aider les développeurs à se familiariser avec les nouveaux outils.

Cette approche didactique montre la volonté du groupe de travail de favoriser l’adoption rapide du SDK et d’encourager la création d’applications cross-platform modernes et performantes.

Une vision à long terme déjà en préparation

Le groupe en charge du projet prépare actuellement un document de vision stratégique pour définir les prochaines priorités de développement. Une feuille de route publique permet déjà de suivre l’évolution du projet et les futures fonctionnalités envisagées, comme une intégration plus poussée avec les outils Android natifs et un meilleur support pour Kotlin.

Cette ouverture marque une étape importante pour Swift, initialement conçu pour iOS et macOS. Elle pourrait transformer le langage en un outil universel du développement mobile, capable de réunir les mondes Apple et Android sous une même syntaxe.

Comme le souligne The Register, « Swift sur Android pourrait devenir le chaînon manquant entre les écosystèmes mobiles les plus puissants du monde ».