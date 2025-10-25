iPhone Air : une demande “quasi inexistante”

Apple aurait drastiquement réduit la production de l’iPhone Air pour concentrer ses efforts sur les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, selon Nikkei Asia.

Une production réduite à des niveaux critiques

D’après la publication économique, Apple aurait presque stoppé la production de l’iPhone Air, en raison d’un intérêt des consommateurs bien inférieur aux attentes.

Malgré des rapports initiaux évoquant des ventes rapides en Chine lors du lancement, l’accueil global du modèle dans la région serait resté mitigé.

Face à une demande également faible sur d’autres marchés, les prévisions de ventes ont été fortement revues à la baisse. Nikkei ne précise pas l’ampleur exacte de cette réduction ni les fournisseurs impactés, mais indique que les effets devraient se ressentir dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple dans les prochains mois.

Une absence totale d’intérêt selon un sondage KeyBanc

Une étude menée par KeyBanc Capital Markets pour les investisseurs révèle qu’il existe « pratiquement aucune demande pour l’iPhone Air » et peu d’intérêt des consommateurs pour les modèles pliables.

La demande pour les autres modèles d’iPhone 17 resterait solide mais mesurée, la tendance continuant à favoriser les versions Pro et Pro Max. L’étude ajoute que les fonctions d’intelligence artificielle n’ont pas encore eu d’impact significatif sur les décisions d’achat.

Apple ajuste sa stratégie de production

La semaine dernière, Mizuho Securities affirmait déjà qu’Apple prévoyait de réduire la production de l’iPhone Air d’un million d’unités cette année.

En parallèle, la firme prévoirait d’augmenter la production des iPhone 17 de deux millions d’unités.

Un rapport distinct a également révélé que Samsung aurait annulé le développement du successeur du Galaxy S25 Edge, son rival direct de l’iPhone Air, en raison de ventes trop faibles.