Galaxy XR : le casque de réalité mixte de Samsung est disponible à 1 800 dollars

Samsung a annoncé le lancement du Galaxy XR, un nouveau casque de réalité mixte destiné à concurrencer l’Apple Vision Pro. Affiché à 1 800 dollars, le Galaxy XR est 1 700 dollars moins cher que le Vision Pro M5, mais reste nettement plus onéreux que les casques VR de Meta.

Un design centré sur le confort et la légèreté

Samsung explique que son casque adopte un « design centré sur l’humain » pour garantir un confort prolongé. Sa structure répartit la pression entre le front et l’arrière de la tête, réduisant ainsi la gêne faciale. Un écran de protection amovible permet une immersion totale en bloquant la lumière ambiante, mais le casque peut aussi être utilisé sans.

Le Galaxy XR pèse 545 grammes, contre 750 à 800 grammes pour le Vision Pro, ce qui en fait un appareil plus léger.

Un écran 4K et une expérience visuelle haut de gamme

Le casque est équipé de dalles micro-OLED 4K avec une résolution de 3 552 x 3 840 pixels, un champ de vision horizontal de 109 degrés et 96 % de couverture DCI-P3, soit 29 millions de pixels au total. Le taux de rafraîchissement par défaut est de 72 Hz, avec des options à 60 et 90 Hz.

Des caméras et capteurs intégrés permettent le suivi des yeux et des mains, garantissant une expérience plus naturelle et immersive.

Une puissance assurée par Qualcomm et une panoplie de capteurs

Le Galaxy XR est propulsé par le Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm. Il comprend deux caméras passthrough haute résolution, six caméras de suivi environnemental, quatre caméras de suivi oculaire avec reconnaissance d’iris pour l’authentification, ainsi qu’un capteur photo de 6,5 Mpx pour capturer des images et vidéos en 3D.

Samsung ajoute également cinq unités de mesure inertielle, un capteur de profondeur et un capteur de scintillement. Des verres correcteurs optiques seront proposés séparément.

Le casque intègre deux haut-parleurs bidirectionnels, six microphones, la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, ainsi que 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Comme le Vision Pro, il dispose d’un bloc-batterie externe offrant deux heures d’autonomie (2h30 en lecture vidéo) et peut être utilisé pendant la recharge.

Une intégration poussée avec l’IA Gemini de Google

Le Galaxy XR fonctionne sous Android XR, un système développé conjointement par Samsung, Google et Qualcomm. L’IA Gemini y est intégrée au niveau système, lui permettant de comprendre l’environnement de l’utilisateur grâce aux caméras et aux micros du casque. Selon Samsung, Gemini dans le Galaxy XR agit comme « un nouveau type de compagnon intelligent ».

Voici quelques exemples des capacités du casque :

Navigation immersive avec Google Maps , avec recommandations personnalisées à la demande.

, avec recommandations personnalisées à la demande. Recherche vocale naturelle sur YouTube , pour trouver ou approfondir le contenu visionné.

, pour trouver ou approfondir le contenu visionné. Mode passthrough permettant de voir le monde réel et obtenir des informations en traçant un cercle avec la main autour d’un objet .

permettant de et . Ajout automatique de profondeur à des photos et vidéos 2D, à la manière des photos spatiales d’Apple .

à des photos et vidéos 2D, à la manière des . Diffusion de contenus sur un écran virtuel 4K , transformant l’expérience en cinéma personnel .

, transformant l’expérience en . Affichage simultané de plusieurs événements sportifs .

. Assistance en temps réel de Gemini dans les jeux XR, avec conseils et coaching instantanés.

Une gamme d’accessoires et des partenariats à venir

Samsung travaille déjà sur plusieurs formats de produits, notamment des lunettes connectées à intelligence artificielle. En collaboration avec Google et le lunetier Warby Parker, la marque développe de futurs modèles de lunettes intelligentes, tout en collaborant également avec la marque sud-coréenne Gentle Monster.

Le Galaxy XR est disponible aux États-Unis sur le site de Samsung et dans les Samsung Experience Stores, au prix de 1 799,99 dollars. Une option de financement sur 24 mois est proposée. Les premiers acheteurs bénéficieront de 12 mois d’accès à Google AI Pro, YouTube Premium et Google Play Pass. Samsung commercialise aussi un Galaxy XR Travel Case et un Galaxy XR Controller, chacun vendu 250 dollars.