YouTube déploie un outil de détection d’IA pour lutter contre les deepfakes

YouTube commence à déployer une nouvelle fonctionnalité de détection de ressemblance générée par IA, permettant aux créateurs d’identifier, de gérer et de demander la suppression de vidéos non autorisées utilisant leur image faciale modifiée ou générée artificiellement.

Un outil conçu pour protéger l’identité des créateurs

Selon YouTube, cet outil vise à protéger les identités et à éviter que le public soit trompé par des deepfakes.

Un système intégré à YouTube Studio

L’outil de détection est disponible dans YouTube Studio, au sein d’un onglet dédié à la détection de contenu. Après avoir effectué une vérification d’identité (comprenant une pièce d’identité et une vidéo selfie), les créateurs seront alertés si des vidéos générées par IA utilisent leur apparence.

YouTube Studio affichera une liste détaillée des vidéos concernées, avec le titre, la chaîne, le nombre de vues et les dialogues, ainsi qu’une option pour demander leur suppression.

Une double fonction : ressemblance et droits d’auteur

L’outil permet non seulement de demander la suppression de contenus générés par IA, mais aussi de signaler les violations de droits d’auteur lorsqu’une vidéo utilise du contenu protégé sans autorisation.

Un déploiement progressif jusqu’en 2026

Les créateurs membres du YouTube Partner Program seront les premiers à bénéficier de cette nouveauté dans les prochains mois. Dans une déclaration à TheWrap, YouTube a précisé que les premiers utilisateurs choisis sont ceux qui “pourraient avoir le plus besoin de cet outil”. L’accès sera ensuite étendu à l’ensemble des créateurs monétisés d’ici janvier 2026.