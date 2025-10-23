Apple lance son nouvel iPad Pro avec puce M5

Apple vient de lancer la nouvelle génération de son iPad Pro, équipée des puces M5, C1X et N1, toutes conçues sur mesure par la marque.

Une puce M5 plus puissante et plus intelligente

La puce M5 intègre jusqu’à 10 cœurs CPU, avec quatre cœurs de performance et six cœurs d’efficacité énergétique. Elle embarque un GPU nouvelle génération doté d’un Neural Accelerator dans chaque cœur, permettant à l’iPad Pro de délivrer jusqu’à 3,5 fois plus de performances en IA que le modèle précédent, ainsi qu’un moteur de ray tracing de troisième génération.

Le Neural Engine à 16 cœurs, encore plus rapide, offre des performances plus efficaces sur le plan énergétique. Apple affirme que les gains de performance et les avancées par rapport aux iPad équipés de la puce M1 sont « stupéfiants ».

Une connectivité cellulaire et sans fil repensée

Les versions cellulaires du nouvel iPad Pro embarquent le modem C1X conçu par Apple, offrant jusqu’à 50 % de vitesse en plus pour les données mobiles, tout en consommant moins d’énergie.

L’appareil intègre également la puce N1, dédiée aux connexions sans fil. Cette puce prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread, améliorant la stabilité et la fiabilité de fonctionnalités comme AirDrop et Partage de connexion personnelle. Apple précise que la puce N1 améliore nettement les performances sur les réseaux 5 GHz.

Des performances mémoire et stockage boostées

Le nouvel iPad Pro bénéficie de plus de 150 Go/s de bande passante mémoire unifiée, soit une hausse de près de 30 % par rapport à la génération précédente. Il offre également des vitesses de lecture et d’écriture jusqu’à deux fois plus rapides, et les modèles 256 Go et 512 Go démarrent désormais avec 12 Go de mémoire unifiée.

L’appareil peut désormais piloter des écrans externes jusqu’à 120 Hz et prend en charge Adaptive Sync, pour une latence minimale lors de l’utilisation d’écrans externes.

Une charge bien plus rapide

La charge rapide fait son arrivée sur cette génération : l’iPad Pro peut atteindre 50 % de batterie en environ 30 minutes avec un adaptateur de 40 W ou plus.

Le nouvel iPad Pro est disponible en magasin depuis ce mercredi 22 octobre.