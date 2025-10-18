Vivo OriginOS 6 : le design de Liquid Glass d’iOS 26 copié sur Android

Le constructeur chinois Vivo semble s’être largement inspiré du design Liquid Glass d’Apple pour la dernière version de son système d’exploitation, OriginOS 6. Présenté cette semaine, celui-ci affiche les mêmes boutons arrondis et l’effet de transparence en verre dépoli qu’on retrouve dans iOS 26.

Une interface qui imite clairement iOS 26

Dans une vidéo de démonstration, un smartphone Vivo affiche une interface qui pourrait facilement être confondue avec celle d’iOS 26. On y retrouve notamment :

une horloge Liquid Glass ,

, un centre de contrôle translucide ,

, des icônes en forme de carré arrondi (squircle) ,

, des dossiers d’apps et une station d’accueil translucides ,

, des notifications semi-transparentes ,

, et même des fonds d’écran animés passant d’un effet 2D à 3D, similaires aux Spatial Scenes d’Apple.

Un design « inspiré de l’eau » selon Vivo

Bien que le design rappelle fortement celui d’Apple, Vivo évoque plutôt l’eau dans sa communication. « Avec OriginOS 6, chaque geste, défilement et pression coulent naturellement. Pas de ralentissement. Pas de saccade. Juste un mouvement fluide conçu pour suivre votre rythme », peut-on lire dans le matériel promotionnel de la marque.

Un constructeur chinois en pleine expansion

Vivo, qui commercialise ses smartphones principalement en Chine, en Inde et dans d’autres pays asiatiques, n’est pas encore très présent sur le marché américain. Toutefois, l’entreprise a récemment obtenu une certification pour le modèle Vivo X300 FE, qu’elle prévoit de lancer prochainement aux États-Unis.