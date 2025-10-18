Apple annonce un nouveau MacBook Pro 14 pouces avec puce M5 et plus encore

Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de sa puce M5, également présente dans les versions mises à jour de l’iPad Pro et du Vision Pro.

Des performances en nette hausse avec la puce M5

Comme la puce M4, la puce M5 dispose d’un CPU à 10 cœurs, d’un GPU à 10 cœurs et d’un Neural Engine à 16 cœurs.

Apple promet jusqu’à 20 % de performances CPU supérieures pour certaines tâches comme la compilation de code, et jusqu’à 1,6× plus de puissance graphique dans les applications professionnelles.

Un design identique mais toujours haut de gamme

Le nouveau MacBook Pro conserve le même design que la génération précédente, avec un écran Liquid Retina XDR offrant jusqu’à 1 000 nits de luminosité SDR et 1 600 nits en HDR.

Il intègre toujours :

trois ports Thunderbolt 4 ,

, un port HDMI ,

, un lecteur de carte SD ,

, une prise casque ,

, un port MagSafe 3 pour la recharge magnétique,

pour la recharge magnétique, et un clavier Magic rétroéclairé avec Touch ID.

Plus de stockage et deux finitions

Le MacBook Pro 14 pouces M5 est disponible en précommande, avec une sortie officielle le mercredi 22 octobre.

Aux États-Unis, le prix débute à 1 599 dollars, avec 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire unifiée. Les finitions proposées sont argent et noir sidéral.

Apple augmente la capacité maximale de stockage à 4 To, contre 2 To auparavant, tandis que la mémoire maximale reste à 32 Go.

Les modèles plus puissants arriveront plus tard

Apple n’a pas encore présenté les versions MacBook Pro 14 et 16 pouces équipées des puces M5 Pro et M5 Max, dont le lancement est attendu au début de l’année 2026.