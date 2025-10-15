Microsoft dévoile MAI-Image-1, son premier générateur d’images par IA

Microsoft renforce son portefeuille de modèles de langage génératif avec le lancement de MAI-Image-1, son premier modèle d’intelligence artificielle dédié à la création d’images, entièrement développé en interne.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Redmond visant à réduire sa dépendance à OpenAI, partenaire historique derrière DALL-E et ChatGPT. Selon l’entreprise, MAI-Image-1 se distingue par sa capacité à produire des images photoréalistes, reproduisant des jeux de lumière naturels, des textures détaillées et des paysages très crédibles.

Le modèle est actuellement testé sur la plateforme LMArena avant un déploiement prochain dans Copilot et Bing Image Creator, deux outils majeurs de l’écosystème Microsoft.

Série d’initiatives

Ce lancement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer les capacités internes en intelligence artificielle. L’été dernier, Microsoft avait présenté MAI-Voice-1 et MAI-1-preview, ses premiers modèles conçus sans l’aide d’OpenAI. Mustafa Suleyman, responsable de Microsoft AI, avait alors indiqué que l’entreprise disposait d’« un plan d’investissement colossal sur cinq ans », structuré autour de lancements trimestriels.

Avec MAI-Image-1, Microsoft cherche à se positionner parmi les leaders de la génération d’images par IA, un domaine où la précision et la cohérence des résultats sont essentielles. Le développement entièrement interne permet à la société de garder un contrôle total sur ses outils et de limiter les risques liés aux décisions ou aux délais de partenaires externes. Cette approche renforce sa stratégie de maîtrise complète de ses technologies d’IA et illustre sa volonté de devenir un acteur autonome et majeur sur le marché de la génération d’images.