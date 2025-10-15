L’iPhone Air arrive en Chine cette semaine

L’iPhone Air sera disponible en précommande en Chine dès ce vendredi, a annoncé Tim Cook sur Weibo lors de sa visite dans le pays.

Un lancement retardé pour des raisons réglementaires

Apple avait initialement reporté la sortie de l’iPhone Air en Chine, le temps de résoudre des problèmes réglementaires liés à l’exigence d’eSIM. En revanche, les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ont bien été commercialisés dans le pays dès le lancement mondial.

Un modèle sans carte SIM physique

Avec une épaisseur de seulement 5,6 mm, l’iPhone Air est entièrement dépourvu de slot pour carte SIM, fonctionnant exclusivement via eSIM. Cette particularité pose un défi en Chine, où les opérateurs n’ont pas encore pleinement adopté l’eSIM pour l’iPhone, contrairement à la majorité des marchés internationaux.

Apple a toutefois confirmé que les trois opérateurs nationaux, China Unicom, China Mobile et China Telecom, prendront en charge l’eSIM, mais que le calendrier dépendra des autorisations réglementaires.

Prix et disponibilité

L’iPhone Air sera vendu à partir de 7 999 yuans en Chine.

Les précommandes ouvriront le vendredi 17 octobre, pour une sortie officielle le mercredi 22 octobre.