La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiraient en 2027

La prochaine génération de consoles se dessine peu à peu, et selon plusieurs fuites concordantes, la PlayStation 6 de Sony et la future Xbox de Microsoft devraient toutes deux voir le jour en 2027. Derrière cette coïncidence de calendrier, les deux géants semblent toutefois suivre des stratégies bien distinctes pour leurs futures machines.

La rumeur autour de la PS6 vient du leaker KeplerL2, réputé pour la fiabilité de ses informations sur les puces AMD, utilisées dans les consoles Sony. D’après lui, « 2027 n’est pas juste une option, c’est le plan, sauf si des retards inattendus surviennent », laissant entendre que le calendrier de développement est déjà bien avancé.

Version portable

Par ailleurs, plusieurs indiscrétions évoquent une version portable de la PlayStation 6. Inspirée du concept de la Nintendo Switch, cette déclinaison pourrait se connecter à un téléviseur via une station d’accueil tout en offrant une expérience de jeu nomade. Sony n’a pour l’instant rien confirmé, mais l’entreprise reconnaît que la prochaine génération de PlayStation est déjà en préparation.

Du côté de Microsoft, les informations proviennent de l’insider Moore’s Law is Dead. Il affirme que la nouvelle Xbox, équipée d’un processeur AMD baptisé « Magnus », est elle aussi prévue pour 2027. Selon lui, « Microsoft dit ouvertement à ses partenaires que 2027 est la date de lancement de Magnus ». La firme de Redmond ne chercherait toutefois pas à concurrencer directement la PlayStation 6. Sa stratégie s’orienterait vers un modèle hybride, à mi-chemin entre la console et le PC, conçu pour séduire les joueurs exigeants. Cette future Xbox serait plus puissante que la PS6, mais également plus coûteuse, du fait de sa conception technique ambitieuse. Microsoft viserait ainsi à rapprocher davantage l’univers console de celui du jeu PC, brouillant encore un peu plus la frontière entre les deux mondes.