La FCC divulgue accidentellement le prochain Vision Pro d’Apple

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis semble avoir confirmé l’existence d’une nouvelle version du casque Vision Pro d’Apple.

Une mention explicite dans les documents de la FCC

Parmi les documents publiés, l’un fait référence à un « dispositif monté sur la tête » conçu par Apple, identifié sous le numéro de modèle A3416. Une image incluse dans le dossier confirme qu’il s’agit bien d’un Vision Pro.

Les fichiers publiés comprennent des tests de transmission, des rapports SAR et des tests WLAN, mais ne révèlent que peu d’informations supplémentaires sur le produit. On y apprend toutefois que le futur Vision Pro continuera à utiliser le Wi-Fi 6, car aucun signe de Wi-Fi 6 GHz n’a été détecté dans les tests menés par la FCC.

Un modèle rafraîchi avec la puce M5

D’après les rumeurs, Apple préparerait une version mise à jour du Vision Pro intégrant une puce M5, plus rapide que la M2 actuelle. Le design resterait inchangé, Apple se concentrant simplement sur l’amélioration des performances grâce à un nouveau processeur de la série M.

Le nouveau Vision Pro pourrait être lancé d’ici la fin de l’année, et son prix devrait rester à 3 499 dollars.

Une fuite publiée malgré la confidentialité demandée

Les fichiers de la FCC contiennent une demande de confidentialité d’Apple, mais les documents ont tout de même été publiés. Certains indices mentionnent aussi de futurs modèles de MacBook Pro et d’iPad Pro.

Enfin, Apple travaillerait également sur un modèle plus léger baptisé “Vision Air”, attendu pour 2027.