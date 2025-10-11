La FCC révèle l’existence d’un futur MacBook Pro et d’autres produits Apple

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a confirmé qu’Apple travaille sur une nouvelle version du MacBook Pro, ainsi que sur plusieurs autres produits inédits, dévoilant ainsi des détails avant leur annonce officielle.

Des numéros de modèle inédits repérés dans les documents de la FCC

Les documents publiés par la FCC mentionnent plusieurs numéros de modèle ne correspondant à aucun produit existant. Par exemple, le modèle A3434 fait référence à un MacBook Pro encore non annoncé, tandis que d’autres numéros semblent associés aux futurs iPad Pro équipés de la puce M5.

Bien que la FCC ne mentionne pas les noms exacts des produits, les correspondances avec les modèles actuels permettent d’établir les hypothèses suivantes :

A3434 : nouveau MacBook Pro , probablement équipé d’une puce M5 .

: nouveau , probablement équipé d’une . A3357 : iPad Pro 11 pouces Wi-Fi .

: . A3358 / A3359 : iPad Pro 11 pouces cellulaires .

: . A3360 : iPad Pro 13 pouces Wi-Fi .

: . A3361 / A3362 : iPad Pro 13 pouces cellulaires.

Des indices sur le calendrier de lancement

Même si les documents ne révèlent aucune spécification technique, ils confirment qu’Apple finalise le développement de nouveaux appareils. Ces dépôts auprès de la FCC sont généralement effectués quelques semaines avant la sortie commerciale, ce qui laisse penser à un lancement imminent.

Les informations disponibles indiquent que les iPad Pro M5 prendront en charge le Wi-Fi 7, tandis que le MacBook Pro M5 ne le ferait pas encore.

Une présentation attendue d’ici la fin de l’année

Une vidéo de déballage d’un iPad Pro M5 est apparue récemment sur YouTube, renforçant les rumeurs d’une présentation avant la fin de l’année.

Apple serait également sur le point de lancer la production en série des MacBook Pro équipés des puces M5, M5 Pro et M5 Max, dont la sortie pourrait intervenir entre la fin 2025 et le début 2026.

Plus tôt cette semaine, la FCC avait déjà publié un document de 163 pages contenant les schémas complets de l’iPhone 16e, une fuite que la marque à la pomme n’avait sans doute pas prévue.