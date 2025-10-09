WhatsApp pour iOS prend désormais en charge le partage des Live Photos

WhatsApp a confirmé l’ajout du support des Live Photos sur iPhone, permettant désormais aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des images capturées dans ce format directement depuis la messagerie chiffrée.

Une expérience photo plus vivante sur iPhone

Introduites en 2015, les Live Photos d’Apple enregistrent 1,5 seconde de vidéo et d’audio avant et après la prise de vue, ajoutant ainsi du mouvement et de la vie aux photos classiques.

Dans un article publié lundi, Meta, propriétaire de WhatsApp, a indiqué que la messagerie prend désormais en charge les Live Photos sur iOS ainsi que les Motion Photos (leur équivalent sur Android).

Lorsqu’une Live Photo apparaît dans une conversation WhatsApp, le symbole distinctif s’affiche dans le coin supérieur gauche de la vignette. En appuyant dessus, la courte vidéo et le son associés se lancent automatiquement.

D’autres nouveautés récentes sur WhatsApp

WhatsApp a également ajouté plusieurs fonctionnalités ces derniers mois :

La possibilité d’utiliser Meta AI pour créer des thèmes de discussion personnalisés ou générer des arrière-plans uniques pour les appels vidéo.

pour ou pour les appels vidéo. L’ajout de fonds dynamiques alimentés par l’IA pour les photos et vidéos dans les discussions.

pour les photos et vidéos dans les discussions. Une recherche de groupes améliorée : il suffit désormais de rechercher un contact dans l’onglet Discussions pour voir tous les groupes que vous partagez avec cette personne.

Ces nouveautés ont été déployées progressivement au cours des derniers mois. Si elles ne sont pas encore visibles sur votre iPhone, assurez-vous d’utiliser la dernière version de WhatsApp.