iPhone 17 : les vitesses de charge USB-C testées avec les chargeurs Apple

Le site ChargerLAB a testé les vitesses de charge USB-C du modèle standard d’iPhone 17 avec plusieurs chargeurs Apple, allant de 18 W à 140 W.

Une vitesse de charge maximale de 27 à 28 W

Selon ChargerLAB, l’iPhone 17 atteint une puissance de charge maximale d’environ 27 à 28 W avec les chargeurs suivants :

Adaptateur secteur USB-C 29 W

Adaptateur secteur USB-C 30 W

Adaptateur secteur double port USB-C 35 W

Adaptateur secteur double port USB-C compact 35 W

Adaptateur secteur dynamique 40 W (60 W max)

Adaptateur secteur USB-C 61 W

Adaptateur secteur USB-C 67 W

Adaptateur secteur USB-C 70 W

Adaptateur secteur USB-C 96 W

Adaptateur secteur USB-C 140 W

En comparaison, l’iPhone 16 standard atteignait une puissance maximale d’environ 23 W, ce qui signifie que l’iPhone 17 se recharge légèrement plus vite.

Des performances proches de l’iPhone 17 Pro

Même si les modèles iPhone 17 Pro peuvent atteindre brièvement 36 W en charge USB-C, Apple précise que tous les modèles d’iPhone 17 (y compris le Pro) peuvent être rechargés jusqu’à 50 % en 20 minutes avec un chargeur compatible, notamment le nouvel adaptateur dynamique 40 W (60 W max). À titre de comparaison, les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max atteignaient 50 % en 30 minutes.

L’adaptateur secteur dynamique 40 W d’Apple est disponible à la commande aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, à Taïwan et aux Philippines.

Attention au câble USB-C utilisé

Pour profiter de la charge rapide, il faut également un câble USB-C compatible avec la puissance nécessaire. Certains câbles basiques ou bon marché ne permettent pas une livraison d’énergie suffisante. Si vous avez un doute, le câble USB-C fourni dans la boîte de l’iPhone fait parfaitement l’affaire.

Charge MagSafe jusqu’à 29 W

Concernant la charge sans fil MagSafe, l’iPhone 17 standard atteint une vitesse maximale de 29 W avec le dernier chargeur MagSafe d’Apple, selon ChargerLAB. Pour une charge continue, Apple indique une puissance pouvant atteindre jusqu’à 25 W.