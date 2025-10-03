Ubisoft lance sa filiale Vantage Studios regroupant plusieurs grosses licences

Ubisoft a annoncé la création de Vantage Studios, une nouvelle filiale conçue en partenariat avec le géant chinois Tencent, qui en détient 25 %. Présentée comme la première « Maison créative » de l’éditeur français, cette structure sera dédiée à la gestion et au développement des franchises phares du groupe.

L’annonce intervient à la veille de la finalisation d’un accord estimé à 1,16 milliard d’euros entre Ubisoft et Tencent, confirmant ainsi une coopération stratégique qui met de côté, pour l’instant, les rumeurs de rachat par le conglomérat chinois.

Assassin’s Creed, FarCry…

Vantage Studios prend en charge trois licences majeures : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Pour cela, elle s’appuie sur les équipes réparties dans plusieurs studios internationaux, notamment à Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia. L’objectif est de donner davantage d’autonomie aux développeurs tout en profitant des ressources partagées et de l’expertise technique d’Ubisoft.

La direction a été confiée à Charlie Guillemot et Christophe Derennes. Selon les informations transmises aux employés, Vantage Studios disposera d’un contrôle créatif et commercial total, une première pour l’éditeur. Cette organisation vise à renforcer le lien direct entre développeurs et joueurs, à accélérer l’intégration des retours de la communauté et à rationaliser les processus internes.

Ubisoft précise que d’autres « maisons créatives » verront le jour à l’avenir, chacune regroupant des franchises partageant un ADN et une expertise commune. Avec cette réorganisation, l’éditeur entend transformer en profondeur son mode de production et consolider ses succès mondiaux autour de structures plus autonomes et réactives.