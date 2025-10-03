Spotify : Daniel Ek, le fondateur et patron, va quitter ses fonctions

Daniel Ek, fondateur de Spotify, quittera son poste de directeur général après vingt ans à la tête du service de streaming musical pour devenir président exécutif à partir du 1er janvier 2026. Les actuels co-présidents, Alex Norström et Gustav Söderström, assureront conjointement la direction générale.

Daniel Ek explique ce changement par son souhait de se concentrer sur les enjeux à long terme de l’entreprise : « En tant que président exécutif, je consacrerai plus de temps à la vision à long terme : stratégie, allocation du capital, efforts réglementaires et décisions qui façonneront la prochaine décennie de Spotify », précise-t-il. Les deux co-directeurs généraux continueront de travailler sous sa supervision et en lien étroit avec le conseil d’administration.

“Supercompagnies”

Parallèlement, Daniel Ek souhaite développer ses autres activités entrepreneuriales, en particulier la création de « supercompagnies » européennes capables de reproduire le succès de Spotify. Cette ambition se matérialise notamment via Prima Materia, sa structure d’investissement.

En juin, elle a conduit une levée de 600 millions d’euros pour Helsing, fabricant allemand de drones, où Ek occupe également le rôle de président, soulignant son implication directe dans ces projets stratégiques.

Alex Norström, directeur commercial, et Gustav Söderström, responsable des divisions produit et technologie, incarnent la continuité managériale. Woody Marshall, administrateur du conseil, rappelle que les deux dirigeants disposent de plus de 15 ans d’expérience dans l’entreprise et ont joué un rôle clé dans son succès. Cette nouvelle organisation, combinant une présidence exécutive active et une co-direction opérationnelle, est inspirée de modèles européens et vise à garantir la stabilité de Spotify tout en permettant à Ek de se consacrer à ses autres initiatives.

Au dernier comptage, Spotify comptait 696 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 276 millions d’abonnés payants.