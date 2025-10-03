Nouvelle PS5 Slim : Sony réduit le stockage sans baisser le prix

Sony a commencé à déployer en Europe une version révisée de sa PlayStation 5 Slim, mais cette nouvelle édition déçoit par un point essentiel : sa capacité de stockage réduite. Vendue au même prix de 499 €, elle n’offre plus qu’un SSD de 825 Go, soit seulement 667,2 Go réellement disponibles, contre 1 To auparavant (848 Go utilisables).

Une baisse d’environ 27 % qui pénalise particulièrement la version digitale, entièrement dépendante de son stockage interne pour installer les jeux.

Moins attractive

Le YouTubeur Austin Evans, qui a testé le modèle, souligne que si l’ingénierie interne reste solide et que la puissance de calcul n’a pas été affectée, cette réduction de capacité rend la console bien moins attractive pour les joueurs.

Quelques modifications cosmétiques et techniques accompagnent cette révision : la finition brillante a été remplacée par un revêtement totalement mat, et le poids a été allégé de 100 grammes par rapport à la précédente Slim, soit 1,3 kg de moins que le modèle original de 2020. Cette cure d’amaigrissement est due à un ventilateur plus léger et à une carte mère redessinée.

Pourtant, malgré une production vraisemblablement moins coûteuse, Sony n’a appliqué aucune baisse de prix. La PS5 Slim reste affichée à 499 €, bien qu’elle soit momentanément proposée à 399 € sur Amazon. Cette stratégie agace d’autant plus que la PS5 digitale n’a cessé d’augmenter depuis son lancement. Introduite à 399,99 €, elle est passée à 450 €, puis à 499 €, soit une hausse de 100 € en cinq ans, tout en offrant aujourd’hui moins de stockage qu’à l’origine. Une évolution qui suscite de vives critiques parmi les joueurs.